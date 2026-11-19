La condanna a 7 anni e 4 mesi di reclusione emessa nella tarda serata di ieri dal Tribunale di Reggio Calabria a carico di un religioso per abusi sessuali su minore, pronunciata all’esito di un rito abbreviato nell’aula bunker dopo oltre tre ore di camera di consiglio, arriva alla vigilia della Giornata ONU sull’infanzia e l’adolescenza ed impone una riflessione profonda sulla tutela dei diritti dei più piccoli.

A commentare la decisione è il sociologo Antonio Marziale, presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori e già Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria per due legislature:

«La sentenza pronunciata a Reggio Calabria, alla vigilia della Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza, segna un passaggio di responsabilità civile e giudiziaria che non può restare confinato alle aule di tribunale. Quando un adulto investito di un ruolo di fiducia e di autorevolezza tradisce questo patto ai danni di un minore, la ferita colpisce l’intera comunità. La condanna ribadisce che la legge è uguale per tutti e che nessun ruolo sociale o abito può costituire scudo o attenuante morale, piuttosto è da considerarsi aggravante».

Leggi anche

Il richiamo alla tutela dei minori in ogni luogo di vita

Per Marziale:

«Alla vigilia di una ricorrenza dedicata ai diritti dei più piccoli, questa pronuncia costringe a guardare in faccia una realtà dolorosa, fatta di troppi luoghi deputati alla protezione e alla crescita dei minori trasformati in luoghi di abuso. Non accade soltanto all’interno della Chiesa – evidenzia il presidente dell’Osservatorio – ma anche nel silenzio della casa, nei centri sportivi e ovunque vi siano minori affidati alla cura di adulti».