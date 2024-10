Chi è Antonio Marziale, garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria

"Sono un Garante “on the road”, per strada, a verificare in prima persona i problemi e a rendermi conto dello stato di necessità"

Antonio Marziale è nato a Taurianova (RC) il 20 aprile 1966. Fondatore e Presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori, consulente della Presidente della Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti.

Il curriculum di Antonio Marziale

Laureato cum laude in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Cassino e con il massimo dei voti [110/110] in Sociologia Magistrale presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. E’ stato insignito della Laurea Honoris Causa in Psicologia Sociale.

Editorialista, saggista, scrittore, opinionista e referente tecnico presso i più rinomati contenitori televisivi e radiofonici pubblici e privati, è anche consulente di produzioni della Rai-Radiotelevisione Italiana.

Insignito della nomina di “Cavaliere dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana” dal Capo dello Stato.

Docente di Comunicazione Politica e Sociale presso il Master Universitario di “Formazione alla Carità Politica” dell’Università Europea di Roma. E’ stato assistente in orfanotrofio ed educatore di gruppi infantili e adolescenziali presso l’Azione Cattolica Italiana e la Gioventù Francescana, amministratore pubblico e Coordinatore delle Politiche Giovanili presso l’Assessorato allo Sport e ai Giovani della Regione Lombardia.

Membro delle commissioni ministeriali preposte alla stesura dei Codici “Tv e Minori ” e “Internet & Minori”, è stato relatore presso la commissione Ministero delle Comunicazioni – Rai Radiotelevisione Italiana per la stesura del Contratto di Servizio promulgato dal Presidente della Repubblica.

Ha ricoperto il mandato di coordinatore delle politiche giovanili presso l’Assessorato allo Sport e ai Giovani in Regione Lombardia. Presidente onorario del Dipartimento Lombardia dell’Associazione Nazionale Sociologi. Presidente onorario del Movimento Associazioni per la Sicurezza e Difesa Diritti Disabili.

I riconoscimenti

Tra i molteplici riconoscimenti è stato destinatario:

del Premio “Mauro Laeng” per la Comunicazione Educativa,

del Premio “Melvin Jones Lions Club International Foundation”,

del Premio “Paul Harris Fellow” della Fondazione Rotary Club,

del Premio “George F. Hixson Fellowship” della Kiwanis International Foundation;

dell’Ambrogino d’Oro del Comune di Milano.

“Nell’assumere questo delicato incarico – scrive Marziale – ho specificato che intendo rifuggire, quanto più possibile, dalle maglie della burocrazia, che rallentano o, troppo spesso, vanificano le risposte di cui i bambini abbisognano. Sono un Garante “on the road”, per strada, a verificare in prima persona i problemi e a rendermi conto dello stato di necessità in cui versano tantissime piccole creature in un territorio carente ad ampio spettro. Nessun Garante, in nessun luogo del Paese, può però immaginare di rendere il proprio lavoro proficuo senza la collaborazione delle Istituzioni statali, amministrative e delle istituzioni sociali, in primo luogo la famiglia e la scuola. Sono infatti i genitori e gli educatori i primi veri garanti dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.