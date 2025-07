Calciomercato: con gli Under il DT Bonanno ci aveva visto giusto. Anche Vesprini in C

Lo abbiamo detto e ripetuto più volte. Nella composizione dell’organico della Reggina in riferimento all’anno appena trascorso, è stato certamente il comparto riservato agli Under quello risultato come tra i migliori del torneo di serie D, sicuramente del girone I. Il DT Bonanno ha dimostrato di avere occhio e competenza nella scelta soprattutto dei giovani che oltre al rendimento di un certo livello messo in evidenza nel corso della stagione, adesso trovano collocazione in categorie superiori. Già detto di Cham alla Carrarese e Forciniti al Giugliano, effettua il salto anche l’esterno Riccardo Vesprini che passa alla neo promossa Sambenedettese.

Il comunicato

“L’US Sambenedettese ufficializza la firma del giovane difensore classe 2006 Riccardo Vesprini, che si lega alla società rossoblù fino al 30 giugno 2027: per lui nella passata stagione 20 presenze e 2 assist con la maglia della Reggina”.