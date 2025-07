Reggina: importante doppio appuntamento per giovedi 10 luglio

E’ esploso e sembra non avere più freni. Parliamo del malcontento della piazza che continua a manifestarsi nei confronti della società in maniera sempre più evidente e per certi versi clamorosa. Insieme allo sfogo dei tifosi sui social e attraverso le varie trasmissioni, si registra quello forte, accorato e per alcuni tratti anche molto pesante dell’ultras Carminello, con un video che in pochissimo tempo è diventato virale.

Il contenuto possiamo riassumerlo nell’invito rivolto al patron Ballarino a lasciare spazio a chi si immagina possa dare di più sul piano strettamente economico, nel potenziamento di una squadra che la tifoseria non vuole più vedere collocata tra i dilettanti se non solo per la prossima stagione che dovrà essere l’ultima. In questo senso sarebbe fissato per giovedi l’incontro a tre fra alcuni componenti del tifo organizzato, il sindaco Falcomatà e proprio Ballarino. Il primo cittadino ha parlato di alcuni interessamenti seri e di una certa rilevanza, tutti ne vorrebbero capire di più.

L’altro appuntamento per la Reggina è quello con l’iscrizione al prossimo campionato. Giovedi 10 luglio scadono i termini, ma immaginiamo che sotto questo aspetto tutto sia già tutto sistemato.