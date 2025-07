Calciomercato: prossimo ad arrivare il centrocampista che piace a Trocini

Qualche novità in entrata potrebbe essere comunicata in giornata

Molto lentamente e al momento senza particolari sussulti. Su questa linea sta proseguendo la campagna di rafforzamento della Reggina con i tifosi che rimangono sempre in attesa dei colpi a sensazione. Nel frattempo, memori degli errori commessi nella passata stagione con la composizione di un organico pletorico, ma sfruttabile al cinquanta per cento, la società sta cercando di muoversi su valide alternative.

E più precisamente sul centrocampo dove diamo per scontato che i tre titolari possano essere individuati in Laaribi, Porcino, Barillà, e mentre è stato già ufficializzato Correnti, si attende la comunicazione su Mungo e da quello che filtra ormai prossimo sarebbe l’arrivo di Federico Zenuni. Una mezzala italo-albanese che in occasione dell’ultima stagione ha militato nella Luese Cristo Alessandria in Eccellenza, ma che ha comunque un curriculum che conta anche 150 presenze circa in serie C. E’ un profilo gradito a mister Trocini che lo ha avuto già a Potenza e con la Virtus Francavilla.