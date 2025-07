Reggio, a Palazzo San Giorgio la presentazione del libro “Un’alba nuova”

Sarà presentato al pubblico per la prima volta il prossimo Venerdì 11 Luglio alle ore 17.30 nella sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di palazzo San Giorgio “Un’alba nuova”, il libro scritto da Gabriella Lax e Andrea Puglisi, edito da Castelvecchi. Un racconto toccante, ambientato durante la Grande Guerra, tra memoria storica e umanità dimenticata. A curare la presentazione le scrittrici Tiziana Bianca Calabrò, Katia Colica ed Eleonora Scrivo. Sarà presente il sindaco Giuseppe Falcomatà.

Due vite che solo in apparenza non hanno nulla in comune e che s’incontrano per uno scherzo del destino. Alba è una donna a cui la vita ha negato di esser madre, chiusa ingiustamente in manicomio e che cerca una disperata ragione per sopravvivere. Fortunato è un soldato mandato a combattere per la libertà del suo Paese e che troppo presto conosce le atrocità della guerra.

Due invisibili per la società di quel tempo, legati dal filo rosso della ricerca della catarsi dalle ferite del corpo e del cuore, con la “spada di Damocle” della morte che, in forme diverse, incombe su entrambi. Nell’amorevole conforto delle lettere che si scambieranno c’è lo spaccato di un momento storico in cui l’umanità sul baratro, su fronti differenti, viene offesa e umiliata. Un epistolario che, per tutti e due, sarà un orizzonte salvifico di speranza.

Gabriella Lax

Nata a Reggio Calabria, laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Messina, è giornalista professionista. È stata corrispondente per la Calabria dell’agenzia di stampa La Presse. Ha condotto trasmissioni radiofoniche e televisive; è stata responsabile di testate giornalistiche online. Nella carta stampata ha trovato la sua giusta dimensione per i quotidiani: “Il Domani della Calabria”, “L’Ora della Calabria”,”Il Garantista”. Ha ricevuto riconoscimenti per la narrativa e la poesia.

Andrea Puglisi

Classe 1990, è un attore e autore drammatico di origine catanese. Ha studiato e si è diplomato nel 2013 presso Fondamenta – La Scuola dell’Attore con sede a Roma e ha conseguito la laurea triennale presso il DAMS di Roma Tre. Il suo lavoro teatrale “La guerra di Paulinuzzu Millarti” vince il Premio “Più a Sud di Tunisi” per la drammaturgia, l’interpretazione e la regia. Nel 2022 si aggiudica il Premio Nazionale “Ercole Patti” per l’opera di narrativa Il Libro di Natale, che si ispira alle memorie di guerra del nonno paterno Natale Puglisi. Dal 2025 è direttore artistico del Centro di teatro classico e arti performative PROSŌPON.