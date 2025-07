Eric Darius e Oumy N’Diaye al Tèra. Appuntamento con la musica internazionale

Martedi 15 luglio ritornerà la grande musica sul Terrazzo del Medinblu con Eric Darius.

Un appuntamento internazionale da non perdere che vedrà protagonista appunto Eric Darius accompagnato dalla splendida voce di Oumy N’Diaye.

Sassofonista di New York, cresciuto a Los Angeles, Darius animerà il Tèra Ristorante, Terrazzo dell’Hotel Medinblu, con un mix di jazz, funk, R&B di grande impatto; un concentrato di energia in grado di scatenare le folle durante i suoi concerti.

Ha condiviso il palco con artisti vincitori di Grammy Awards come Prince, Mary J. Blinge, Jamie Fox, David Foster e George Benson.

Martedì 15 luglio, sotto la direzione artistica di Alessio Laganà, si esibirà, accompagnato da Oumy N’Diaye. Con loro, sul palco, artisti di grande spessore come Saverio Garipoli alle tastiere, Alex Carreri al basso, Antonio Castrovillari alla chitarra e Enzo Astone alla batteria.

Un’esperienza sensazionale che va oltre la musica

TERA si trova in via Demetrio Tripepi 98 a Reggio Calabria, sulla terrazza dell’Hotel Medinblu. Per rimanere aggiornati su tutte le novità in programma è possibile seguire i canali social di TERA su Instagram e Facebook (@teraristorante). Prenotazioni al 377 0809755.

