Zimbalatti guarda al futuro: ‘La Reggina sarà tema di campagna elettorale’

La Reggina resta un tema centrale per la città e, con ogni probabilità, tornerà a pesare anche nel confronto politico in vista delle prossime elezioni comunali. Ne è convinto il consigliere comunale Nino Zimbalatti, intervenuto nel corso di “Live Break” su CityNow, dove ha parlato della squadra amaranto, del campionato in corso e delle prospettive future del club.

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Da tifoso della Reggina prima ancora che da esponente politico, Zimbalatti ha affidato il suo pensiero alla speranza che accompagna in queste settimane tanti sostenitori amaranto: vedere la squadra chiudere al meglio la stagione e riconquistare una categoria più consona alla storia calcistica di Reggio Calabria. Un auspicio chiaro, legato non soltanto al risultato sportivo, ma anche al bisogno diffuso di restituire entusiasmo a una piazza che continua a vivere con forte partecipazione le vicende della propria squadra.

La speranza promozione e il nodo futuro

Nel suo intervento, Zimbalatti ha sottolineato come il primo obiettivo resti quello di vincere il campionato. Un traguardo che consentirebbe alla Reggina di lasciarsi alle spalle la Serie D e di rimettersi in cammino verso palcoscenici più adeguati al blasone del club. Ma accanto alla speranza, il consigliere non ha nascosto che, in caso di mancato salto di categoria, sarà inevitabile aprire una riflessione più ampia e affrontare il problema in modo diverso: “Speriamo che la Reggina possa vincere questo campionato e riportare la città in una categoria più degna. Se così non sarà, bisognerà affrontare il problema in modo diverso. La questione Reggina tornerà inevitabilmente dentro la campagna elettorale, perché è un tema che la città sente profondamente. I tifosi, i giovani, tutta Reggio si aspettano una squadra in categorie diverse dalla Serie D“.

Parole che riportano al centro il tema del futuro della società, della solidità del progetto e delle prospettive che attendono il calcio reggino. Attorno alla Reggina, del resto, non c’è soltanto una questione di campo, ma un sentimento collettivo che coinvolge una parte importante della città.

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“La questione Reggina entrerà nella campagna elettorale”

Secondo Zimbalatti, proprio per questo motivo il destino della squadra amaranto finirà inevitabilmente per intrecciarsi con la prossima campagna elettorale. La Reggina, ha spiegato, è un argomento che la città sente in maniera profonda, ben oltre i confini del tifo. È un tema che tocca l’identità di Reggio Calabria, le passioni dei tifosi, le aspettative dei giovani e il desiderio diffuso di rivedere la squadra in categorie ben diverse da quella attuale.

Un passaggio che conferma quanto il calcio continui a essere, a Reggio, molto più di un semplice fatto sportivo. Attorno alla Reggina ruotano appartenenza, orgoglio e senso di comunità. Ed è anche per questo che il futuro amaranto potrebbe diventare uno dei temi destinati ad accendere il dibattito pubblico e politico in città.

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Una tifoseria che attende

Le parole di Zimbalatti fotografano uno stato d’animo diffuso. Reggio continua a sperare che la squadra possa riconquistare il professionismo, ma allo stesso tempo e viste le possibilità che si riducono con il trascorerre delle giornate, chiede chiarezza, visione e prospettive concrete.