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Calcio: mister Aquilani saluta il Catanzaro. Per lui sarà comunque serie A

L'allenatore ormai ex giallorosso, ha sfiorato la promozione nella massima serie

11 Giugno 2026 - 17:49 | Redazione

STADIO CATANZARO

Dopo averlo portato ad un passo dalla serie A, mister Aquilani e il Catanzaro si separano consensualmente. Il tecnico è pronto per la sua nuova avventura sulla panchina del Sassuolo.

Il comunicato

US Catanzaro 1929 comunica di aver definito la risoluzione consensuale dei rapporti contrattuali con il tecnico Alberto Aquilani e con i componenti del suo staff: Cristian Agnelli, Fabrizio Tafani, Luigi Falcone e Alessandro Rubichini. La società desidera esprimere il più sincero ringraziamento al mister e ai suoi collaboratori per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati nel corso della loro esperienza in giallorosso e rivolge a tutti i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera“.

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Catanzaro Calcio

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