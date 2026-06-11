Reggio, parte il Giro d’Italia Next Gen 2026: percorso, tappe e nomi

Ci sono corse che aprono la strada verso un grande futuro. È il caso del connubio Giro d’Italia Next Gen – Reggio Calabria, perché è proprio da qui che prenderà il via la corsa dedicata ai più grandi talenti under 23 del ciclismo mondiale.

Partenza il 14 giugno, domenica, alle ore 12:30 da Piazza Duomo. La riva calabra dello Stretto ospiterà dunque l’avvio, la prima tappa della più vasta competizione al mondo di ciclismo a tappe su strada riservata alla categoria under 23.

Tra i corridori più attesi al via il campione del mondo Lorenzo Mark Finn, il francese Aubin Sparfel, i belgi Matisse Van Kerckhove e Matteo Vanhuffel, e il brasiliano Henrique Bravo. Per conoscerli, appuntamento sabato 13 giugno alle ore 18:30, sempre a piazza Duomo, per la presentazione pubblica delle 27 squadre partecipanti.

Ancora una volta le bellezze del nostro territorio incontreranno il circuito internazionale delle due ruote.

Il percorso della prima tappa da Reggio Calabria

TAPPA 1: REGGIO CALABRIA-VIBO VALENTIA (168 km), con un suggestivo percorso che attraverserà l’intero litorale jonico del territorio metropolitano, passando dall’Area Grecanica fino alla Locride, per poi dirigersi verso il Tirreno attraverso le Serre.

Si parte da Reggio Calabria per chiudere il 21 giugno a L’Aquila, dopo otto tappe, 1088.2 km e 14.850 metri di dislivello.

La corsa dedicata ai più grandi talenti del ciclismo mondiale sarà trasmessa in diretta sulle piattaforme on demand Discovery+ e HBO Max. RAI racconterà al pubblico nazionale ogni giorno di gara con una sintesi quotidiana di 60 minuti in onda su RaiSport HD. Gli orari verranno comunicati nel dettaglio giorno per giorno.

I favoriti per la maglia rosa al Giro Next Gen

Nonostante la caduta al Tour of the Alps, Lorenzo Mark Finn è annunciato al via e riporterà la maglia iridata al Giro Next Gen, 20 anni dopo Dmytro Grabovskyy. Il corridore della Red Bull – Bora Hansgrohe – Rookies è uno dei grandi favoriti per il successo finale.

Tra i principali rivali troviamo Henrique Bravo, recente vincitore di Tour of Antalya e Oberosterreich Rundfahrt, la coppia della Bahrain Development Team formata da Kasper Borremans e Jan Jackowiak, l’olandese Daan Dijkman, vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi U23, il francese Remi Daumas, in evidenza alla Ronde de l’Isard, il belga Kamiel Eeman, vincitore della Corsa della Pace, e il suo connazionale Matisse Van Kerckhove, che ha conquistato l’Alpes Isere Tour. Nell’elenco iscritti figurano, oltre a Finn, altri due corridori capaci di entrare nella top 10 dell’edizione 2025: Matteo Vanhuffel (8°) e Matteo Scalco (9°).

I cacciatori di tappe e i velocisti da seguire

Nel percorso 2026 ci sono tante opportunità anche per coloro che non cureranno direttamente la classifica generale, ma che andranno a caccia di successi parziali. Dopo aver conquistato la classifica a punti nel 2025, Aubin Sparfel ritorna al Giro Next Gen. Il transalpino della Decathlon CMA CGM Development Team si è già imposto in due volte al Tour de Bretagne e avrà come grande obiettivo le tante frazioni ondulate in programma. Annunciati al via anche due vincitori di tappa dell’edizione 2025 come Adam Rafferty e Seth Dunwoody.

L’elenco dei corridori più veloci al via è guidato dall’azzurro Davide Donati, già a segno con i professionisti e vincitore della Parigi-Roubaix di categoria. Oltre al portacolori della Red Bull Rookies sono annunciati Patrick Frydkjaer, Mirko Bozzola, Aldo Taillieu, Davide Stella e Halvor Dolven. Tra i cacciatori di tappe, su percorsi misti, vanno segnalati Jack Ward, Mattia Negrente, Jesper Stiansen, Tommaso Bambagioni, Jasper Schoofs, Riccardo Lorello, Patryk Goszczurny e Cameron Rogers.