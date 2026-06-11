Bando per reclutare medici in Calabria, gli idonei sono 168

Le adesioni sono state in tutto 257 tra professionisti Ue ed extra Ue

Sono 168 gli idonei alla manifestazione di interesse bandita dalla Regione Calabria per reclutare medici Ue ed extra Ue da destinare agli enti del servizio sanitario.

L’avviso è stato pubblicato lo scorso gennaio ed aperto anche professionisti europei e stranieri appositamente allo scopo di sanare i deficit d’organico.

Le domande di partecipazione sono state complessivamente 257 ma i profili idonei sono 168, si legge nella deliberazione di Azienda Zero che prende atto della conclusione dei lavori della commissione esaminatrice.



Oltre ai 168 profili idonei, vi sono 50 professionisti già presenti negli elenchi della Regione, ulteriori 17 con le procedure sospese in attesa di verifica e infine 22 medici ancora in formazione specialistica.

La manifestazione d’interesse si avvale di specifiche norme nazionali che consentono l’esercizio temporaneo delle professioni sanitarie e di operatore socio-sanitario a professionisti con qualifica estera.

Diverse le specializzazioni mediche richieste nell’avviso: anatomia patologica, anestesia rianimazione terapia intensiva, cardiologia, chirurgia generale, geriatria, ginecologia ed ostetricia, medicina d’emergenza-urgenza, medicina interna, pediatria, ortopedia e traumatologia, psichiatria, radiodiagnostica, radiologia e urologia.

I medici saranno adesso assegnati alle aziende sulla base dei fabbisogni e assicurando priorità a quelle territoriali con l’obiettivo – si legge nella delibera – di assicurare “le esigenze di continuità assistenziale e di copertura dei servizi territoriali”.

