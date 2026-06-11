Elezioni Reggio, i dati definitivi dei consiglieri: tra novità e sorprese

Dopo la lunga attesa, la mappa dei primi dei non eletti e la nuova composizione del consiglio comunale

Ci sono voluti ben diciassette giorni di attesa, con un minuzioso controllo dei verbali sezione per sezione prima di mettere la parola “fine” al rebus del nuovo Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Dal giorno della chiusura delle urne, lo scorso 25 maggio, fino a oggi, 11 giugno, il limbo dell’incertezza ha tenuto col fiato sospeso decine di candidati. Un’attesa figlia di contestazioni e verifiche burocratiche, che consegna, oggi, alla città i dati definitivi di questa tornata elettorale.

La coalizione di centrodestra

Alternativa Popolare

Massimo Antonino Ripepi, detto Tripepi (Eletto) — 1.051

(Eletto) — 1.051 Emiliano Imbalzano (Primo non eletto) — 1.008

(Primo non eletto) — 1.008 Vincenzo Roberto Leo (Secondo non eletto) — 636

Fratelli d’Italia

Demetrio Marino (Eletto) — 1.575

(Eletto) — 1.575 Serena Antonia Mangano (Eletta) — 1.340

(Eletta) — 1.340 Giuseppe Bilardi (Eletto) — 1.130

(Eletto) — 1.130 Daniela De Blasio (Eletta) — 939

(Eletta) — 939 Ramona Angela Calafiore (Prima non eletta) — 636

(Prima non eletta) — 636 Riccardo Latella (Secondo non eletto) — 625

Insieme si può

Carmine Miriam Pitasi (Eletta) — 424

(Eletta) — 424 Giuseppe Barbaro (Primo non eletto) — 394

(Primo non eletto) — 394 Sebastiano D’Amico, detto Nuccio (Secondo non eletto) — 371

Noi Moderati

Mario Cardia (Eletto) — 1.090

(Eletto) — 1.090 Nicola Paris (Primo non eletto) — 982

(Primo non eletto) — 982 Giuseppe D’Ascoli (Secondo non eletto) — 346

Reggio Futura

Filomena Marialuisa Curatola, detta Luisa (Eletta) — 1.499

(Eletta) — 1.499 Marco Parisi (Eletto) — 1.343

(Eletto) — 1.343 Filomena Iatì, detta Mena (Eletta) — 1.141

(Eletta) — 1.141 Daniele Romeo (Primo non eletto) — 940

(Primo non eletto) — 940 Massimo Labate (Secondo non eletto) — 554

Cannizzaro Sindaco

Paolo Bilardi (Eletto) — 1.364

(Eletto) — 1.364 Nicola Zera Falduto (Eletto) — 1.271

(Eletto) — 1.271 Fabio Giuseppe Colella (Eletto) — 1.029

(Eletto) — 1.029 Manuela Iatì (Eletta) — 958

(Eletta) — 958 Stefano Maria Vilasi (Eletto) — 931

(Eletto) — 931 Angela Campolo (Prima non eletta) — 675

(Prima non eletta) — 675 Lucio Masottini (Secondo non eletto) — 642

Forza Italia

Antonino Maiolino, detto Tonino (Eletto) — 1.619

(Eletto) — 1.619 Federico Andrea Milia (Eletto) — 1.282

(Eletto) — 1.282 Giuseppe Eraclini (Eletto) — 1.173

(Eletto) — 1.173 Paolo Paviglianiti (Eletto) — 1.124

(Eletto) — 1.124 Rocco Lascala (Eletto) — 992

(Eletto) — 992 Antonino Zimbalatti, detto Nino (Primo non eletto) — 989

(Primo non eletto) — 989 Pasquale Imbalzano (Secondo non eletto) — 854

Lega

Antonino Caridi, detto Nino (Eletto) — 1.902

(Eletto) — 1.902 Giuseppe De Biasi (Eletto) — 1.253

(Eletto) — 1.253 Vanessa Colica (Prima non eletta) — 580

(Prima non eletta) — 580 Maria Nucera, detta Mariella (Seconda non eletta) — 579

Azione

Gianluca Califano (Eletto) — 834

(Eletto) — 834 Giuseppe Lombardo (Primo non eletto) — 230

(Primo non eletto) — 230 Leandra Stillitano (Seconda non eletta) — 217

La coalizione di centrosinistra

La Svolta

Carmelo Romeo (Eletto) — 948

(Eletto) — 948 Filippo Burrone (Primo non eletto) — 568

(Primo non eletto) — 568 Francesco Paolo Gatto (Secondo non eletto) — 413

Reset

Francesco Catalano (Eletto) — 664

(Eletto) — 664 Giovanni Latella (Primo non eletto) — 425

(Primo non eletto) — 425 Silvia Giandoriggio (Seconda non eletta) — 244

Partito Democratico

Marcantonino Malara, detto Nino (Eletto) — 1.240

(Eletto) — 1.240 Carmelo Versace (Eletto) — 1.036

(Eletto) — 1.036 Giuseppe Marino (Eletto) — 1.031

(Eletto) — 1.031 Paolo Brunetti (Primo non eletto) — 827

(Primo non eletto) — 827 Lucia Anita Nucera in Maisano (Seconda non eletta) — 811

Casa Riformista

Filippo Quartuccio (Eletto) — 739

(Eletto) — 739 Giuseppe Cuzzocrea, detto Pino (Primo non eletto) — 661

(Primo non eletto) — 661 Santo Bongani (Secondo non eletto) — 302

Alleanza Verdi e Sinistra

Demetrio Delfino (Eletto) — 1.192

(Eletto) — 1.192 Antonino Amodeo, detto Nino (Primo non eletto) — 474

(Primo non eletto) — 474 Clara Zaffino (Seconda non eletta) — 217

La Strada

Fuori dal centrosinistra, ma sempre all’interno dell’opposizione, anche il movimento La Strada

Saverio Pazzano (Candidato sindaco non eletto)

Dal limbo alla speranza: la finestra dei subentri

Ora che i numeri sono finalmente scritti nero su bianco, l’attenzione si sposta sulle trattative per la composizione della futura Giunta Comunale. L’eventuale nomina ad assessore di alcuni dei consiglieri eletti (soprattutto nei partiti più strutturati come Forza Italia, Lega o PD) farebbe infatti scattare l’effetto “scorrimento”, liberando poltrone preziose a Palazzo San Giorgio e ripescando chi oggi vede svanire il sogno consiliare per una manciata di schede contestate.