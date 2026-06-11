Elezioni Reggio, i dati definitivi dei consiglieri: tra novità e sorprese
Dopo la lunga attesa, la mappa dei primi dei non eletti e la nuova composizione del consiglio comunale
11 Giugno 2026 - 17:24 | di Pasquale Romano
Ci sono voluti ben diciassette giorni di attesa, con un minuzioso controllo dei verbali sezione per sezione prima di mettere la parola “fine” al rebus del nuovo Consiglio Comunale di Reggio Calabria. Dal giorno della chiusura delle urne, lo scorso 25 maggio, fino a oggi, 11 giugno, il limbo dell’incertezza ha tenuto col fiato sospeso decine di candidati. Un’attesa figlia di contestazioni e verifiche burocratiche, che consegna, oggi, alla città i dati definitivi di questa tornata elettorale.
La coalizione di centrodestra
Alternativa Popolare
- Massimo Antonino Ripepi, detto Tripepi (Eletto) — 1.051
- Emiliano Imbalzano (Primo non eletto) — 1.008
- Vincenzo Roberto Leo (Secondo non eletto) — 636
Fratelli d’Italia
- Demetrio Marino (Eletto) — 1.575
- Serena Antonia Mangano (Eletta) — 1.340
- Giuseppe Bilardi (Eletto) — 1.130
- Daniela De Blasio (Eletta) — 939
- Ramona Angela Calafiore (Prima non eletta) — 636
- Riccardo Latella (Secondo non eletto) — 625
Insieme si può
- Carmine Miriam Pitasi (Eletta) — 424
- Giuseppe Barbaro (Primo non eletto) — 394
- Sebastiano D’Amico, detto Nuccio (Secondo non eletto) — 371
Noi Moderati
- Mario Cardia (Eletto) — 1.090
- Nicola Paris (Primo non eletto) — 982
- Giuseppe D’Ascoli (Secondo non eletto) — 346
Reggio Futura
- Filomena Marialuisa Curatola, detta Luisa (Eletta) — 1.499
- Marco Parisi (Eletto) — 1.343
- Filomena Iatì, detta Mena (Eletta) — 1.141
- Daniele Romeo (Primo non eletto) — 940
- Massimo Labate (Secondo non eletto) — 554
Cannizzaro Sindaco
- Paolo Bilardi (Eletto) — 1.364
- Nicola Zera Falduto (Eletto) — 1.271
- Fabio Giuseppe Colella (Eletto) — 1.029
- Manuela Iatì (Eletta) — 958
- Stefano Maria Vilasi (Eletto) — 931
- Angela Campolo (Prima non eletta) — 675
- Lucio Masottini (Secondo non eletto) — 642
Forza Italia
- Antonino Maiolino, detto Tonino (Eletto) — 1.619
- Federico Andrea Milia (Eletto) — 1.282
- Giuseppe Eraclini (Eletto) — 1.173
- Paolo Paviglianiti (Eletto) — 1.124
- Rocco Lascala (Eletto) — 992
- Antonino Zimbalatti, detto Nino (Primo non eletto) — 989
- Pasquale Imbalzano (Secondo non eletto) — 854
Lega
- Antonino Caridi, detto Nino (Eletto) — 1.902
- Giuseppe De Biasi (Eletto) — 1.253
- Vanessa Colica (Prima non eletta) — 580
- Maria Nucera, detta Mariella (Seconda non eletta) — 579
Azione
- Gianluca Califano (Eletto) — 834
- Giuseppe Lombardo (Primo non eletto) — 230
- Leandra Stillitano (Seconda non eletta) — 217
La coalizione di centrosinistra
La Svolta
- Carmelo Romeo (Eletto) — 948
- Filippo Burrone (Primo non eletto) — 568
- Francesco Paolo Gatto (Secondo non eletto) — 413
Reset
- Francesco Catalano (Eletto) — 664
- Giovanni Latella (Primo non eletto) — 425
- Silvia Giandoriggio (Seconda non eletta) — 244
Partito Democratico
- Marcantonino Malara, detto Nino (Eletto) — 1.240
- Carmelo Versace (Eletto) — 1.036
- Giuseppe Marino (Eletto) — 1.031
- Paolo Brunetti (Primo non eletto) — 827
- Lucia Anita Nucera in Maisano (Seconda non eletta) — 811
Casa Riformista
- Filippo Quartuccio (Eletto) — 739
- Giuseppe Cuzzocrea, detto Pino (Primo non eletto) — 661
- Santo Bongani (Secondo non eletto) — 302
Alleanza Verdi e Sinistra
- Demetrio Delfino (Eletto) — 1.192
- Antonino Amodeo, detto Nino (Primo non eletto) — 474
- Clara Zaffino (Seconda non eletta) — 217
La Strada
Fuori dal centrosinistra, ma sempre all’interno dell’opposizione, anche il movimento La Strada
- Saverio Pazzano (Candidato sindaco non eletto)
Dal limbo alla speranza: la finestra dei subentri
Ora che i numeri sono finalmente scritti nero su bianco, l’attenzione si sposta sulle trattative per la composizione della futura Giunta Comunale. L’eventuale nomina ad assessore di alcuni dei consiglieri eletti (soprattutto nei partiti più strutturati come Forza Italia, Lega o PD) farebbe infatti scattare l’effetto “scorrimento”, liberando poltrone preziose a Palazzo San Giorgio e ripescando chi oggi vede svanire il sogno consiliare per una manciata di schede contestate.
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