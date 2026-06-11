Redel Viola, PalaCalafiore libero per Gara-3. Cannizzaro: ‘Tutto risolto, domenica sarà neroarancio’

La polemica è durata poche ore, ma è bastata per accendere la preoccupazione dei tifosi della Redel Viola. Dopo il duro comunicato della Pallacanestro Viola sulla gestione del PalaCalafiore, il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro è intervenuto con un video pubblicato sui social per chiarire la situazione.

Il nodo riguardava la disponibilità dell’impianto per domenica 14 giugno, giorno di Gara-3 dei playoff, sfida decisiva per la promozione. La struttura, infatti, era già stata concessa per un’altra manifestazione nazionale, organizzata dall’associazione Casper, realtà reggina legata al tennis da tavolo.

L’intervento del sindaco

Di ritorno da Dublino verso Reggio Calabria, Cannizzaro ha spiegato di aver seguito direttamente la vicenda, dopo la preoccupazione nata in città.

“In queste ore sta montando la polemica, oltre che la preoccupazione, sul fatto che domenica la Viola non potrà disputare la finale dei playoff che vale la promozione. Al PalaCalafiore era prevista un’iniziativa di carattere nazionale, perché la struttura era stata autorizzata precedentemente a un’altra associazione, la Casper, associazione di ping pong di Reggio Calabria”.

Il sindaco ha poi annunciato la soluzione trovata nelle ultime ore. L’evento della Casper sarà spostato in un’altra struttura.

“Ho chiamato i rappresentanti di questa associazione e ho chiesto loro la possibilità di spostare la manifestazione in un’altra struttura, da me poco fa autorizzata. Hanno accettato e per questo li voglio ringraziare, per questo atto di collaborazione e sensibilità”. Leggi anche

“Domenica il PalaCalafiore si colorerà di neroarancio”

Cannizzaro ha quindi provato a rassicurare società, tifosi e città, confermando che la gara della Redel Viola potrà svolgersi regolarmente al PalaCalafiore.

“Quindi tutto risolto. Volevo tranquillizzare tutti, soprattutto i tifosi: domenica il PalaCalafiore si colorerà di neroarancio. Forza Viola, forza Reggio”.

Una soluzione che salva la partita e permette alla Redel Viola di giocare davanti al proprio pubblico l’appuntamento più importante della stagione.

Domenica il PalaCalafiore sarà della Viola. E Reggio si prepara a spingere i neroarancio verso la promozione.