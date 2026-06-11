Redel Viola: dopo la Domotek, la storia si ripete. Il comunicato della società neroarancio

La Pallacanestro Viola esprime grande soddisfazione per essere riuscita a portare la serie dei playoff a Gara-3, che si disputerà nella splendida cornice del PalaCalafiore.

La società desidera ringraziare calorosamente i tifosi, i partner e l’intera città per la straordinaria vicinanza e il costante supporto dimostrati alla squadra.

Al contempo, la dirigenza non può esimersi dall’esprimere un profondo rammarico per la miope gestione dell’Ufficio Sport del Comune. La decisione di concedere il PalaCalafiore per un’altra manifestazione nelle giornate di sabato 13 e domenica 14, penalizza pesantemente la vigilia dell’incontro e non solo impedisce l’ultima rifinitura in vista del match ma ostacola l’organizzazione di un evento a cui la società neroarancio lavora alacremente nei giorni immediatamente precedenti il match casalingo, anche ovviando con le proprie risorse a diffuse mancanze della struttura.

Il General Manager Fortunato Vita, a nome di tutta la società dichiara:

“Siamo costretti a constatare, ancora una volta, una gestione approssimativa e superficiale delle strutture pubbliche. È inaccettabile che non si tenga in debita considerazione l’importanza di un evento sportivo di questa portata, cruciale non solo per la nostra stagione, ma per il prestigio e l’orgoglio di tutta la città di Reggio Calabria. Chiediamo rispetto per i nostri atleti, per i nostri sacrifici e per tutta la cittadinanza sportiva e auspichiamo maggiore collaborazione e considerazione per il lavoro della società nonché più rispetto per tifosi e appassionati della nostra maglia”.