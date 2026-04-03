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Brunetti: ‘Il campionato non è finito. Spero la Reggina possa vincerlo’

"La Reggina non può stare tra i dilettanti, ma..."

03 Aprile 2026 - 08:59 | Redazione

Vice Sindaco Paolo Brunetti

Ospite di “Live Break“, trasmissione in onda su CityNow, l’assessore Paolo Brunetti già sindaco f.f. della città di Reggio Calabria, nel suo intervento ha parlato anche di Reggina: “Il campionato non è finito. Io, come tutti, spero che la Reggina possa vincerlo e tornare in un campionato più consono alla città di Reggio Calabria. La Reggina non può stare tra i dilettanti.

Però bisogna anche ricordare perché si è arrivati in Serie D. Oggi si individuano responsabilità per l’attuale permanenza in categoria, ma si dimentica chi ci ha portato fin qui. Il calcio italiano è malato, a tutti i livelli. Basta vedere cosa succede anche in altre piazze del Sud.

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Le realtà che vincono spesso poi non riescono a sostenersi nel tempo. Questo significa che bisogna avere equilibrio, competenza e sostenibilità. Tutti vogliamo una Reggina in categorie superiori, ma bisogna anche evitare di fare il passo più lungo della gamba”.

Reggina Brunetti stadio

RegginaReggio Calabria Calcio