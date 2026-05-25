Gazzetta del Sud, cessione Reggina: ‘Rizzetta in attesa di una risposta’

Inizia una nuova settimana nella quale si attendono novità in casa Reggina. Il silenzio del patron Ballarino preoccupa e non poco i tifosi che a corto di notizie, ipotizzano anche il peggio per il futuro del club amaranto. Intanto i rumors sulla possibile cessione del club si susseguono e oggi su Gazzetta del Sud troviamo il passaggio sull’imprenditore italo-americano Matt Rizzetta: “Sono ore calde in casa amaranto. Al di là delle smentite, pare che qualcosa si stia muovendo in senso positivo. Sarà Rizzetta il nuovo presidente amaranto? Si capirà tra una decina di giorni. Chi gli sta vicino lo descrive entusiasta all’idea di mettere radici in Calabria, tant’è che avrebbe già avviato contatti per bloccare Domenico Fracchiolla, direttore sportivo della Reggiana. Quest’ultimo sostituirebbe Pippo Bonanno.

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È prematuro ancora sbilanciarsi. Rizzetta è il patron del Campobasso, società che milita in Lega Pro. Nel 2025 ha anche rilevato il pacchetto di maggioranza del Napoli Basket.

Cosa farà, quindi, Ballarino? Cederà alle lusinghe di Rizzetta o deciderà di tenersi la Reggina con tutti i rischi del caso?

Il professore di origini catanesi è ormai inviso dalla piazza. I tifosi della Curva Sud hanno annunciato di disertare lo stadio finché resterà lui al comando.

Rizzetta resta alla finestra in attesa, secondo rumors, di avere una risposta”.