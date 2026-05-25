Reggio sceglie il nuovo sindaco: tutto pronto per la maratona elettorale

Dalle ore 15, subito dopo la chiusura delle urne, prenderà il via la grande maratona elettorale in diretta su CityNow e ReggioTV, dedicata allo spoglio e all’analisi del voto a Reggio Calabria

Reggio Calabria si prepara a vivere il giorno più lungo delle elezioni comunali. Oggi, a partire dalle ore 15, subito dopo la chiusura delle urne, prenderà il via la grande maratona elettorale in diretta su ReggioTV e CityNow, dedicata allo spoglio e all’analisi del voto a Reggio Calabria e in tutti gli altri Comuni chiamati alle urne nella Città Metropolitana.

Un appuntamento speciale, in diretta da L’A Gourmet l’Accademia di Filippo Cogliandro, per seguire minuto dopo minuto l’andamento dello scrutinio, i dati ufficiali, le percentuali, le proiezioni politiche e le reazioni dei protagonisti.

Elezioni Reggio Calabria, la lunga diretta dello spoglio

La maratona elettorale accompagnerà i telespettatori per tutta la fase dello spoglio, fino all’ufficialità del risultato e alla proclamazione del nuovo sindaco di Reggio Calabria.

Al centro della diretta ci saranno i numeri, ma anche il racconto politico di una sfida decisiva per il futuro della città. In studio si alterneranno giornalisti, politici e opinionisti per commentare i dati in arrivo dai seggi e leggere gli scenari che si apriranno con il nuovo assetto di Palazzo San Giorgio.

Collegamenti dalle segreterie e parole dei candidati

Gli inviati seguiranno in tempo reale le varie segreterie politiche, raccogliendo commenti a caldo, reazioni, dichiarazioni e stati d’animo dei candidati e dei loro sostenitori.

Non mancheranno collegamenti dal territorio, aggiornamenti continui e interviste esclusive per raccontare non solo il dato elettorale, ma anche il clima dentro i comitati, tra attesa, tensione e primi verdetti.

La diretta seguirà anche gli altri Comuni della Città Metropolitana chiamati al voto, con attenzione ai risultati più significativi e alle nuove amministrazioni che nasceranno da questa tornata elettorale.

Come seguire la maratona elettorale

Lunedi 25 maggio, dalle ore 15.00