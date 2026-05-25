City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggio sceglie il nuovo sindaco: tutto pronto per la maratona elettorale

Dalle ore 15, subito dopo la chiusura delle urne, prenderà il via la grande maratona elettorale in diretta su CityNow e ReggioTV, dedicata allo spoglio e all’analisi del voto a Reggio Calabria

25 Maggio 2026 - 11:05 | Redazione

Candidati sindaco reggio calabria ()

Reggio Calabria si prepara a vivere il giorno più lungo delle elezioni comunali. Oggi, a partire dalle ore 15, subito dopo la chiusura delle urne, prenderà il via la grande maratona elettorale in diretta su ReggioTV e CityNow, dedicata allo spoglio e all’analisi del voto a Reggio Calabria e in tutti gli altri Comuni chiamati alle urne nella Città Metropolitana.

Un appuntamento speciale, in diretta da L’A Gourmet l’Accademia di Filippo Cogliandro, per seguire minuto dopo minuto l’andamento dello scrutinio, i dati ufficiali, le percentuali, le proiezioni politiche e le reazioni dei protagonisti.

Elezioni Reggio Calabria, la lunga diretta dello spoglio

La maratona elettorale accompagnerà i telespettatori per tutta la fase dello spoglio, fino all’ufficialità del risultato e alla proclamazione del nuovo sindaco di Reggio Calabria.

Al centro della diretta ci saranno i numeri, ma anche il racconto politico di una sfida decisiva per il futuro della città. In studio si alterneranno giornalisti, politici e opinionisti per commentare i dati in arrivo dai seggi e leggere gli scenari che si apriranno con il nuovo assetto di Palazzo San Giorgio.

Collegamenti dalle segreterie e parole dei candidati

Gli inviati seguiranno in tempo reale le varie segreterie politiche, raccogliendo commenti a caldo, reazioni, dichiarazioni e stati d’animo dei candidati e dei loro sostenitori.

Non mancheranno collegamenti dal territorio, aggiornamenti continui e interviste esclusive per raccontare non solo il dato elettorale, ma anche il clima dentro i comitati, tra attesa, tensione e primi verdetti.

La diretta seguirà anche gli altri Comuni della Città Metropolitana chiamati al voto, con attenzione ai risultati più significativi e alle nuove amministrazioni che nasceranno da questa tornata elettorale.

Come seguire la maratona elettorale

Lunedi 25 maggio, dalle ore 15.00

  • In TV: su RTV, canali 77 e 677 del digitale terrestre.
  • In Streaming: sul portale web www.reggiotv.it.
  • Sui social: in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di CityNow.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Elezioni ComunaliReggio Calabria Politica

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?