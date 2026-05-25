Reggina, Nucera di Sky: ‘Al club servirebbe una proprietà forte economicamente’

La Reggina e il suo futuro, attorno al quale al momento c’è solo un preoccupante silenzio. Su Gazzetta del Sud troviamo le dichiarazioni del giornalista Sky Antonio Nucera: “Nei giorni scorsi mi trovavo al “Massimino” per commentare la gara del Catania, in uno stadio gremito. E in quel momento ho pensato: chissà se un giorno tornerò al Granillo per seguire la Reggina. Mi auguro di rivedere lo stadio ribollente di tifo, la città merita di lasciare al più presto questa categoria.

Al club servirebbe una proprietà forte economicamente, senza nulla togliere all’attuale che comunque ha operato con intelligenza. Vedremo cosa succederà tra un paio di settimane. Sarà un’estate calda e spero arrivino buone notizie.

Perché non si è vinto il campionato? Quando non riesci battere Lamezia e Acireale, avversarie nettamente inferiori rispetto alla Reggina, devi prendertela con te stesso. I numeri certificano che hai fallito ancora una volta l’obiettivo, ampiamente alla portata. Il girone I, così come era strutturato, aveva spalancato le porte della Serie C alla compagine amaranto, poi superata da Savoia e Nissa.

Ferraro non è riuscito ad andare in doppia cifra. Per non parlare di Guida che ha deluso le aspettative.

Entrambi hanno sofferto la pressione dell’ambiente. Dovesse rimanere Ballarino credo che il tecnico Torrisi resterà. Al netto di due-tre battute d’arresto, il suo percorso sulla panchina amaranto è da ritenersi positivo.

Il settore giovanile? Diamo a Cesare quel che è di Cesare, riconoscendo alla dirigenza di aver valorizzato il vivaio. Non solo ha acquisito il marchio, ma ha anche sistemato il Sant’Agata, facendolo diventare un gioiellino. Le critiche vanno fatte solo se costruttive, altrimenti è preferibile rimanere in silenzio”.