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Serie D: Nissa e Savoia vincono, altro stop per l’A. Palermo. I risultati e la nuova classifica

Tutto secondo pronostici. La Reggina sperava in qualche passo falso che non c'è stato

02 Aprile 2026 - 17:04 | Redazione

Pallone serie D calciatore

Si chiude il trentesimo turno del campionato di serie D girone I, con le squadre in campo di giovedi per le festività pasquali. Rinviate le gare Reggina-Enna e Milazzo Vigor Lamezia, gioca e vince la Nissa contro un Gela decimato dagli infortuni e altri due pesanti avvenuti durante il corso della gara. Di misura il Savoia sul Messina, cade per la terza volta consecutiva l’Athletic Palermo.

I risultati della giornata

Favara – Acireale 1-1

Gelbison – Athletic Palermo 2-1

Nissa – Gela 1-0

Ragusa – Nuova Igea Virtus 0-0

Sambiase – Paternò 3-1

Savoia – Messina 2-0

Vibonese – Sancataldese 0-2

Milazzo – Vigor Lamezia (rinviata)

Reggina – Enna (15 aprile)

La classifica

  1. Nissa 59
  2. Savoia 57
  3. Athletic Palermo 54
  4. Reggina 53*
  5. Nuova Igea (-5) 50
  6. Gelbison 48
  7. Sambiase 48
  8. Milazzo 42*
  9. Gela (-1) 41
  10. Vigor Lamezia 36*
  11. Enna 31**
  12. Vibonese 31
  13. Acireale 30
  14. Ragusa 30
  15. Favara 28
  16. Sancataldese 27
  17. Messina (-14) 24
  18. Paternò 18

*Una partita in meno – **Due partite in meno

RegginaReggio Calabria Calcio