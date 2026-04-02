Serie D: Nissa e Savoia vincono, altro stop per l’A. Palermo. I risultati e la nuova classifica

Si chiude il trentesimo turno del campionato di serie D girone I, con le squadre in campo di giovedi per le festività pasquali. Rinviate le gare Reggina-Enna e Milazzo Vigor Lamezia, gioca e vince la Nissa contro un Gela decimato dagli infortuni e altri due pesanti avvenuti durante il corso della gara. Di misura il Savoia sul Messina, cade per la terza volta consecutiva l’Athletic Palermo.

I risultati della giornata

Favara – Acireale 1-1

Gelbison – Athletic Palermo 2-1

Nissa – Gela 1-0

Ragusa – Nuova Igea Virtus 0-0

Sambiase – Paternò 3-1

Savoia – Messina 2-0

Vibonese – Sancataldese 0-2

Milazzo – Vigor Lamezia (rinviata)

Reggina – Enna (15 aprile)

La classifica

Nissa 59 Savoia 57 Athletic Palermo 54 Reggina 53* Nuova Igea (-5) 50 Gelbison 48 Sambiase 48 Milazzo 42* Gela (-1) 41 Vigor Lamezia 36* Enna 31** Vibonese 31 Acireale 30 Ragusa 30 Favara 28 Sancataldese 27 Messina (-14) 24 Paternò 18

*Una partita in meno – **Due partite in meno