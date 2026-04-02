Serie D: Nissa e Savoia vincono, altro stop per l’A. Palermo. I risultati e la nuova classifica
Tutto secondo pronostici. La Reggina sperava in qualche passo falso che non c'è stato
02 Aprile 2026 - 17:04 | Redazione
Si chiude il trentesimo turno del campionato di serie D girone I, con le squadre in campo di giovedi per le festività pasquali. Rinviate le gare Reggina-Enna e Milazzo Vigor Lamezia, gioca e vince la Nissa contro un Gela decimato dagli infortuni e altri due pesanti avvenuti durante il corso della gara. Di misura il Savoia sul Messina, cade per la terza volta consecutiva l’Athletic Palermo.
I risultati della giornata
Favara – Acireale 1-1
Gelbison – Athletic Palermo 2-1
Nissa – Gela 1-0
Ragusa – Nuova Igea Virtus 0-0
Sambiase – Paternò 3-1
Savoia – Messina 2-0
Vibonese – Sancataldese 0-2
Milazzo – Vigor Lamezia (rinviata)
Reggina – Enna (15 aprile)
La classifica
- Nissa 59
- Savoia 57
- Athletic Palermo 54
- Reggina 53*
- Nuova Igea (-5) 50
- Gelbison 48
- Sambiase 48
- Milazzo 42*
- Gela (-1) 41
- Vigor Lamezia 36*
- Enna 31**
- Vibonese 31
- Acireale 30
- Ragusa 30
- Favara 28
- Sancataldese 27
- Messina (-14) 24
- Paternò 18
*Una partita in meno – **Due partite in meno