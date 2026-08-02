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Caso e Gabrielleschi vincono la 62esima Traversata dello Stretto

Gara vissuta con una incredibile emozione e adrenalina pura

02 Agosto 2026 - 19:07 | Comunicato

Traversata Stretto

Vincenzo Caso e Giulia Gabrielleschi sono i campioni della grande classica del nuoto di fondo per l’edizione numero 62. Il nuotatore napoletano é il vincitore assoluto, arrivando per primo a toccare la tanto sognata scritta arrivo piazzata davanti a Piazza delle Reppubliche Marinare. Battuto al traguardo il compagno Giuseppe Ilario e Tiziano Tripodi della Polisportiva Mimmo Ferrito. Il tempo, ufficializzato dalla Federazione Cronometristi Italiana, è di 48 minuti e 28 secondi. Per la Gabrielleschi poco meno di tre minuti di distanza rispetto a Caso a riprova di quanto le due categorie abbiano differenze davvero sottili.
LA GARA: Preso il via da Capo Peloro – Torre Faro (ME) i nuotatori più accreditati hanno formato un gruppo di testa di 6 atleti a dettare il ritmo. Fondamentale le fasi iniziali in cui tutti i partecipanti sono alla ricerca del proprio barcaiolo, riferimento fondamentale per intraprendere la rotta migliore. Su tutti, quando s’avvicina la boa di virata, spicca la coppia Caso-Ilario a staccare gli avversari. Entrambi i rappresentanti delle Fiamme Oro sono arrivati a braccetto a Villa, giocandosi la vittoria fino all’ultima bracciata. Un soffio, uno sforzo in più che ha premiato Caso in un arrivo emozionante e adrenalinico quasi in fotocopia rispetto allo scorso anno quando sempre Ilario non era riuscito a imporsi per una frazione di secondo.
LE DONNE: Immensa soddisfazione per Giulia Gabrielleschi, capace di precedere tutte le rivali al traguardo con il tempo di 50 minuti e 54 secondi. Dietro di lei, anzi a braccetto con lei, Iris Menchini dei Carabinieri a finire seconda per meno di un istante sempre col tempo di 50 minuti e 54 secondi. Altra incredibile emozione e adrenalina pura. Emma Micheletti del Nuoto Venezia è salita sul terzo gradino del podio.

Traversata Stretto podio

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