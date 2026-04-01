A Reggio Calabria, nasce la casa degli sport da combattimento: la Dekaju Kombat

Cresce l’attesa a Reggio Calabria per l’apertura ufficiale della Dekaju Kombat, la nuova struttura interamente dedicata agli sport da combattimento. L’appuntamento è fissato per sabato 4 aprile alle ore 19, in via Vecchia Pentimele 83, dove appassionati, atleti e curiosi potranno scoprire uno spazio pensato per formare, allenare e far crescere i fighter del territorio.

Dietro questo ambizioso progetto c’è Demetrio Rosace, titolare e responsabile tecnico, che racconta con emozione il percorso che ha portato alla realizzazione della palestra:

“C’è tanto entusiasmo, voglia, un pizzico di emozione e molta soddisfazione. Una struttura dedicata esclusivamente agli sport da combattimento rappresenta per me un grandissimo traguardo”.

La Dekaju Kombat nasce con un obiettivo preciso: creare un punto di riferimento per chi pratica discipline da combattimento, offrendo non solo allenamenti ma vere e proprie preparazioni ai match. Un progetto reso possibile grazie a un team di professionisti qualificati, in grado di seguire gli atleti in ogni fase del loro percorso.

Elemento simbolico e identitario della struttura è il ring storico, già presente nel piazzale dello stadio della società ASD Reggio Calabria Boxe 1947, oggi gestita dallo stesso Rosace. Un dettaglio che rappresenta continuità, tradizione e passione per una disciplina che affonda le sue radici nella storia sportiva della città.

L’intento è quello di avvicinare sempre più fighter al mondo delle competizioni, dando loro la possibilità di disputare incontri reali all’interno della struttura, tra eventi e manifestazioni dedicate al contatto pieno. Allo stesso tempo, la palestra è dotata di attrezzature moderne e specifiche per garantire una preparazione completa sotto ogni aspetto.

All’interno della Dekaju Kombat si praticano diverse discipline: pugilato, kick boxing, lotta libera, MMA, difesa personale e preparazione atletica mirata agli sport da combattimento, offrendo così un’offerta ampia e trasversale.

Non solo allenamento: la struttura ospita anche il Dekaju Shop, uno spazio dedicato alla vendita di abbigliamento e accessori per sport da combattimento, fitness e tempo libero, pensato per rispondere alle esigenze di sportivi e appassionati.

Il progetto, come detto, porta la firma di un protagonista dello sport: Demetrio Rosace, imprenditore sportivo riconosciuto dal CONI con la medaglia di bronzo al valore sportivo. La sua carriera inizia nel 1984 con il karate, prosegue come atleta della Nazionale Italiana e si conclude nel 2009 con un prestigioso primo posto agli Intercontinentali di Las Vegas. Oggi Rosace mette la sua esperienza al servizio delle nuove generazioni, in qualità di istruttore di karate, kick boxing, pugilato, difesa personale e krav maga.

Con la Dekaju Kombat, Reggio Calabria si arricchisce di una realtà destinata a diventare un punto di riferimento per gli sport da combattimento, un luogo dove passione, disciplina e spirito competitivo si incontrano per formare i campioni di domani.