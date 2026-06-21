City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Calabria, Madeo (PD): ‘Deposita proposta di legge contro sfruttamento e tratta degli esseri umani’

"È nelle sedi istituzionali opportune e attraverso le leggi che si possono cambiare le cose. Non voltarsi dall’altra parte significa prendere provvedimenti concreti" la nota

21 Giugno 2026 - 16:22 | Comunicato Stampa

Rosellina Madeo PD

“Sulla scia di quanto accaduto ad Amendolara, ma anche sulla spinta di tutte quelle donne arrivate in Calabria con la promessa di un lavoro e finite in strada con la sola certezza del ricatto, ho depositato in queste ore una proposta di legge per il contrasto alla tratta e allo sfruttamento degli esseri umani”.

Così la consigliera regionale in Calabria del Partito Democratico Rosellina Madeo, che prosegue:

“Precisamente ‘Disposizioni per il coordinamento della rete regionale di contrasto alla tratta di esseri umani, alla riduzione del grave sfruttamento e per il sostegno all’inclusione sociale e lavorativa delle vittime’ perché, come ho avuto più volte modo di dire, è nelle sedi istituzionali opportune e attraverso le leggi che si possono cambiare le cose. Si possono e si devono – spiega – perché non voltarsi dall’altra parte significa prendere provvedimenti concreti”.

Coordinamento regionale e tutela delle vittime

“La presente proposta di legge intende disciplinare il sistema regionale di prevenzione e contrasto della tratta di esseri umani e prevede misure di protezione, assistenza e inclusione sociale e lavorativa delle vittime. La volontà è quella di promuovere specifiche forme di coordinamento tra servizi sociali, servizi sanitari, istituzioni scolastiche e autorità competenti per l’individuazione e la presa in carico dei minori vittime di tratta o di grave sfruttamento. Particolare attenzione è riservata ai minori stranieri non accompagnati, alle donne vittime di sfruttamento sessuale e alle persone esposte a condizioni di particolare vulnerabilità”.

Leggi anche

“Restiamo umani – conclude la Madeo – anche quando la barbarie e la violenza sembrano avere la meglio”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Consiglio Regionale della CalabriaPartito DemocraticoRegione CalabriaCalabriaReggio Calabria Politica
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?