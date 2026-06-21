Triangolare spareggi – La Redel vince il match, Siena promossa in Serie B Nazionale

La Redel Viola ha affrontato la Mens Sana Siena al PalaPolsinelli. Equilibrio ad inizio partita, Siena si è portata avanti prima dell’intervallo lungo. All’uscita degli spogliatoi bene i neroarancio, Siena si è dimostrata scarica. Ancora molto equilibrio nell’ultimo quarto, troppi gli errori in fase offensiva della Redel, nonostante le numerose occasioni costruite. Il finale è stato davvero beffardo per la Viola che ha provato ad andare all’overtime, visti i soli due punti di vantaggio, invece di otto; con un autocanestro di Laganà, lo stesso non è stato considerato valido, in quanto non consentito dal regolamento. Vittoria per la Redel di due punti, Siena promossa.

PRIMO QUARTO

Starting five neroarancio: Laquintana, Marini, Maresca, Fernandez, Zampa. Diversi errori per compagine. Sono di Yarbanga i primi due punti. Ancora Yarbanga. Laquintana risponde. Prosek dalla lunetta, uno su due. Tripla di Prosek. Marini guadagna la lunetta, due su due. Jokic per il 4 a 10. Marini in penetrazione. Laganà dalla lunetta, zero su due. Perin, arresto e tiro. Coach Cadeo chiama Time Out. Marini per il -4. Jokic in schiacciata, risponde Fiusco. Laganà in coast to coast. Coach Vecchi chiama Time Out. A Nepi risponde Fiusco, che non trasforma il supplementare. Tripla di Perin. Laganà servito da Clark. Si chiude il primo quarto sul 16 a 19.

SECONDO QUARTO

Clark per il -1, trasforma il libero a sua disposizione. Nepi per il 19 a 21. Fiusco in penetrazione. Tripla di Jokic. Marangon in tap in. Calviani subisce fallo. Cadeo chiama Time Out. Calviani dalla lunetta, due su due. Marangon guadagna la lunetta, zero su due. Cerchiaro per il +5. Marangon dalla lunetta, due su due. Marangon servito da Laquintana. Perin segna e subisce fallo, non trasforma il libero a sua disposizione. Marini dalla lunetta, due su due. Pucci per il +3. Tripla di Pucci. Tripla di Belli. Fernandez dalla lunetta, due su due. A Pannini risponde Marini. Coach Vecchi Chiama Time Out. Si va all’intervallo lungo sul 33 a 40 per Siena.

TERZO QUARTO

Diversi errori per compagine. Tripla di Laquintana, risponde Pannini. Tripla di Maresca. Cerchiaro dalla lunetta, due su due. Jokic penetra, segna e guadagna la lunetta. Coach Cadeo chiama Time Out. Jokic dalla lunetta, sbaglia il tiro supplementare. Tripla di Laquintana. Prosek per Siena. Zampa per il -5. Si va all’ultimo quarto sul 44 a 49.

QUARTO QUARTO

Marangon per il -3. Fiusco in penetrazione. Coach Vecchi chiama Time Out. Jokic in penetrazione. Clark in sospensione. Diversi errori offensivi della Viola, il possesso rimane neroarancio. Ancora diversi errori per compagine. La tripla di Laquintana vale il +2. Ancora Laquintana per il +4. Tripla di Cerchiaro. Cerchiaro per il +1. Nepi in penetrazione. Perin dalla lunetta, zero su due. Tripla di Maresca. Jokic da sotto canestro. Coach Cadeo chiama Time Out. Nepi per il +4. Tripla di Laganà. Nepi dalla lunetta, zero su due. Tripla di Marini. Nepi dalla lunetta, zero su due. Laganà prova l’autocanestro che non viene convalidato. La Redel vince 64-62, ma non è stato raggiunto il vantaggio di otto punti, Siena promossa in Serie B Nazionale.

Il tabellino

Redel Reggio Calabria – Mens Sana Siena 64-62 (16-19,17-21,11-9,20-13)

Redel Viola: Agbortabi 0, Fiusco 8, Marangon 8, Marinelli NE, Laganà 7, Fernandez 2, Zampa 2, Marini 13, Maresca 6, Clark 5, Laquintana 13, Macrillante NE. Allenatore Cadeo

Mens Sana Siena: Belli 3, Pannini 7, Perin 7, Calviani 2, Cerchiaro 9, Yarbanga 2, Pucci 5, Buffo 2, Cesaretti NE, Nepi 11, Prosek 6, Jokic 8. Allenatore Vecchi

Arbitri: Matteo Bonfigli di Offida (AO) e Luca Pastore di Marino (RM)