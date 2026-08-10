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Scilla, incidente sull’A2: traffico bloccato

Incidente tra due veicoli sull’A2 a Scilla: traffico temporaneamente bloccato in direzione Sud. Sul posto Anas e Forze dell’Ordine

10 Agosto 2026 - 08:14 | Comunicato Stampa

incidente cz

A causa di un incidente tra due veicoli, sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo il traffico è temporaneamente bloccato, in direzione Sud, dal km 422,847 al km 429,081, a Scilla, in provincia di Reggio Calabria.

Anas e Forze dell’Ordine sul posto

Sul posto sono intervenute le **squadre Anas e le Forze dell’Ordine **al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

+++ AGGIORNAMENTO ANAS CALABRIA +++

TRAFFICO SBLOCCATO SULL’A2 “AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO” A SCILLA (RC)

AL MOMENTO SI TRANSITA SULLA CORSIA DI SORPASSO

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Reggio Calabria Cronaca
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