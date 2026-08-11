Serie D: il calendario completo della Reggina. All’andata tre scontri diretti fuori casa

La Lega Nazionale Dilettanti ha diramato i calendari della Serie D 2026/2027. La stagione regolare inizierà il 6 settembre 2026, per poi concludersi il 2 maggio 2027. I turni infrasettimanali saranno tre, e andranno in scena il 16 settembre 2026 (3^ giornata), il 18 gennaio 2027 (18^ giornata) e il 25 marzo 2027 (29^ giornata).

Per quanto riguarda le soste, stop dal 21 dicembre 2026 al 5 gennaio 2027 (festività natalizie) e dall’1 al 13 marzo 2027, in occasione della Viareggio Cup che vedrà impegnata la Rappresentativa di D.

Infine, gli orari ufficiali: si scenderà in campo alle ore 15:00 dalla 1^ all’8^ giornata, alle 14:30 dalla 9^ alla 29^ giornata e nuovamente alle ore 15:00 dalla 30^ alla 34^ giornata.

Di seguito, il cammino della Reggina.

GIRONE DI ANDATA

1^ GIORNATA (6 settembre 2026 ore 15:00) Reggina-Licata

2^ GIORNATA (13 settembre 2026 ore 15:00) Modica-Reggina

3^ GIORNATA (16 settembre 2026 ore 15:00) Reggina-Avola

4^ GIORNATA (20 settembre 2026 ore 15:00) Vigor Lamezia-Reggina

5^ GIORNATA (27 settembre 2026 ore 15:00) Reggina-Nuova Igea Virtus

6^ GIORNATA (4 ottobre 2026 ore 15:00) Trapani-Reggina

7^ GIORNATA (11 ottobre 2026 ore 15:00) Reggina-Vibonese

8^ GIORNATA (18 ottobre 2026 ore 15:00) Nissa-Reggina

9^ GIORNATA (25 ottobre 2026 ore 14:30) Castrumfavara-Reggina

10^ GIORNATA (1 novembre 2026 ore 14:30) Reggina-Ragusa

11^ GIORNATA (8 novembre 2026 ore 14:30) Enna-Reggina

12^ GIORNATA (15 novembre 2026 ore 14:30) Reggina-Sambiase

13^ GIORNATA (22 novembre 2026 ore 14:30) Athletic Palermo-Reggina

14^ GIORNATA (29 novembre 2026 ore 14:30) Reggina-Siracusa

15^ GIORNATA (6 dicembre 2026 ore 14:30) Digiesse Praia Tortora-Reggina

16^ GIORNATA (13 dicembre 2026 ore 14:30) Reggina-Milazzo

17^ GIORNATA (20 dicembre 2026 ore 14:30) Gela-Reggina

GIRONE DI RITORNO

1^ GIORNATA (6 gennaio 2027 ore 14:30) Licata-Reggina

2^ GIORNATA (10 gennaio 2027 ore 14:30) Reggina-Modica

3^ GIORNATA (17 gennaio 2027 ore 14:30) Avola-Reggina

4^ GIORNATA (24 gennaio 2027 ore 14:30) Reggina-Vigor Lamezia

5^ GIORNATA (31 gennaio 2027 ore 14:30) Nuova Igea Virtus-Reggina

6^ GIORNATA (7 febbraio 2027 ore 14:30) Reggina-Trapani

7^ GIORNATA (14 febbraio 2027 ore 14:30) Vibonese-Reggina

8^ GIORNATA (21 febbraio 2027 ore 14:30) Reggina-Nissa

9^ GIORNATA (28 febbraio 2027 ore 14:30) Reggina-Castrumfavara

10^ GIORNATA (14 marzo 2027 ore 14:30) Ragusa-Reggina

11^ GIORNATA (21 marzo 2027 ore 14:30 Reggina-Enna

12^ GIORNATA (25 marzo 2027 ore 14:30) Sambiase-Reggina

13^ GIORNATA (4 aprile 2027 ore 15:00) Reggina-Athetic Palermo

14^ GIORNATA (11 aprile 2027 ore 15:00) Siracusa-Reggina

15^ GIORNATA (18 aprile 2027 ore 15:00) Reggina-Digiesse Praia Tortora

16^ GIORNATA (25 aprile 2027 ore 15:00) Milazzo-Reggina

17^ GIORNATA (2 maggio 2027 ore 15:00) Reggina-Gela

In base a quelle che vengono indicate insieme alla Reggina come favorite, Nissa, Trapani, Nuova Igea e Athletic Palermo, saranno tre i confronti diretti nel girone di andata che gli amaranto giocheranno fuori casa.