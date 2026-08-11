Calciomercato: l’ex Reggina De Rose non molla. Riparte dalla Promozione

Un colpo di assoluto spessore per il Soccer Montalto, che ha ufficializzato l’arrivo in rossoblù di Francesco De Rose. Il centrocampista classe 1987 ripartirà dal campionato di Promozione, dopo una carriera lunga e ricca di esperienze soprattutto tra Serie B e Serie C.

Per De Rose parlano i numeri: 625 presenze in carriera e tante maglie importanti indossate. Tra queste quelle di Cosenza, Reggina, Lecce, Barletta, Matera, Casertana, Südtirol, Palermo, Cesena e Catania.

Centrocampista di esperienza, personalità e grande conoscenza della categoria professionistica, rappresenta un innesto di primo piano per il Soccer Montalto, che porta così in rosa un calciatore abituato a palcoscenici ben diversi. Per il calciatore cosentino si tratta anche di una scelta particolare dal punto di vista personale: dopo tanti anni trascorsi in giro per l’Italia, De Rose avrà l’opportunità di proseguire la propria carriera ancora più vicino a casa.