Suppletive per sostituire Cannizzaro, Vannacci punta il seggio di Reggio e sfida il Cdx

Il leader di Futuro Nazionale non esclude una candidatura e annuncia una visita a Reggio

Le elezioni suppletive di Reggio Calabria potrebbero trasformarsi nel primo vero banco di prova elettorale per Roberto Vannacci e il suo Futuro Nazionale. Il generale guarda con interesse al seggio della Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro, dopo l’elezione a sindaco di Reggio Calabria, e non esclude né la presentazione di un candidato autonomo né, almeno per il momento, una sua discesa in campo.

Le urne si apriranno domenica 27 e lunedì 28 settembre 2026, date fissate ufficialmente per scegliere il nuovo deputato del collegio uninominale 05 di Reggio Calabria.

A rompere uno scenario che fino a poche settimane fa sembrava piuttosto lineare è adesso proprio Vannacci. Intervistato da Il Foglio, il leader di Futuro Nazionale ha confermato che il partito sta valutando seriamente la possibilità di partecipare alla competizione reggina.

Vannacci: «Stiamo ragionando concretamente»

«Ci stiamo ragionando concretamente», ha spiegato Vannacci, annunciando anche una presenza in Calabria nei prossimi giorni per valutare situazione, forza del movimento sul territorio e possibile strategia elettorale.

Futuro Nazionale potrebbe decidere di correre da solo, mettendo alla prova il proprio peso elettorale e soprattutto sottraendo voti a un centrodestra che parte favorito nel collegio.

Alla domanda su una possibile candidatura dello stesso Vannacci, l’europarlamentare non ha chiuso la porta. La decisione, ha spiegato, sarà presa dopo aver definito la strategia. Aperta anche l’ipotesi di una corsa autonoma del partito.

Uno scenario che renderebbe improvvisamente molto più interessante una competizione sulla carta favorevole alla coalizione di governo.

Nel 2022 Francesco Cannizzaro aveva conquistato il collegio con oltre 65mila voti e il 47,6%, mentre Partito democratico e Movimento 5 Stelle, presentatisi separatamente, si erano fermati entrambi attorno al 20%.

Il centrodestra punta su Fabio Roscioli

Per raccogliere l’eredità politica e parlamentare di Cannizzaro, Forza Italia ha individuato Fabio Roscioli, avvocato e tesoriere nazionale del partito guidato da Antonio Tajani, figura da tempo vicina alla famiglia Berlusconi.

Una candidatura che consentirebbe agli azzurri di mantenere il controllo di un collegio considerato particolarmente favorevole. L’ingresso in scena di Futuro Nazionale, però, potrebbe cambiare i calcoli.

Vannacci, dopo l’esperienza nella Lega, ha costruito un proprio soggetto politico e negli ultimi mesi ha raccolto diverse adesioni parlamentari. Tra queste anche quella del deputato calabrese Domenico Furgiuele, arrivato a Futuro Nazionale proprio dal Carroccio.

Una candidatura autonoma alle suppletive permetterebbe quindi di misurare per la prima volta direttamente nelle urne quanto consenso il nuovo movimento sia realmente in grado di raccogliere, soprattutto all’interno dello stesso bacino elettorale del centrodestra.

Il 13 agosto il primo segnale dall’area reggina

Un primo indizio potrebbe arrivare già giovedì 13 agosto. Vannacci sarà nell’area dello Stretto insieme a Edoardo Ziello e Domenico Furgiuele, responsabile regionale di Futuro Nazionale. L’appuntamento politico è previsto a Santa Trada, nel territorio di Villa San Giovanni.

Non sarà quindi una semplice tappa organizzativa. Con le suppletive ormai alle porte, la presenza dei vertici di Futuro Nazionale assume inevitabilmente un significato politico.

Da capire se Vannacci deciderà davvero di sfidare direttamente il centrodestra, se lancerà un proprio candidato oppure se utilizzerà la partita reggina anche per trattare nuovi equilibri con gli altri partiti della coalizione.

Di certo, quello che sembrava un passaggio quasi scontato per il centrodestra rischia di diventare uno dei primi test nazionali dell’effetto Vannacci. E per qualche settimana Reggio Calabria potrebbe ritrovarsi al centro di una partita politica destinata ad andare ben oltre i confini dello Stretto.