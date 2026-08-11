Calciomercato, attaccante: uno degli obiettivi della Reggina finisce al Brindisi

Sono sempre gli attaccanti a catalizzare le maggiori attenzioni durante il calciomercato. E in casa Reggina l’attesa è tutta concentrata sul centravanti che dovrà completare l’organico a disposizione di Marchionni.

La società amaranto continua a lavorare alla ricerca di un profilo capace di garantire peso offensivo e soprattutto quei gol che, nelle ultime stagioni, sono spesso mancati. Il centravanti arriverà, ma servirà ancora pazienza per incastrare tutte le situazioni e arrivare alla scelta definitiva.

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Nel frattempo sembra allontanarsi uno dei nomi accostati nelle ultime settimane alla Reggina. Si tratta di Franco Sosa, attaccante classe 1995 che, secondo quanto riferito dai colleghi di Antenna Sud, sarebbe ormai vicinissimo al Brindisi. “Come già vi avevamo anticipato, il Brindisi ha chiuso il colpo in attacco, tutto fatto per l’arrivo di Franco Sosa. L’attaccante, classe 1995, è pronto ad affrontare una nuova esperienza in Puglia dopo quella di Fasano e Francavilla”.

Una pista che, dunque, sembra destinata a tramontare definitivamente, anche se a dire il vero la Reggina ha sempre guardato altrove e Sosa non è mai stato una priorità.