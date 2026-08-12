Calciomercato, da Avellino: ‘Patierno diretto verso la Reggina’

La vicenda Patierno è una delle più intriganti di questo calciomercato. Coinvolge tre società che militano in altrettanti campionati diversi, dalla B, passando per la C e arrivando alla Reggina in serie D. Come già scritto sabato scorso (8 agosto) su CityNow, la società amaranto non solo non ha mollato la presa su Patierno, ma addirittura effettuato un nuovo rilancio.

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Le conferme più significative arrivano proprio dalla stampa irpina. Su tuttoavellino.it troviamo un aggiornamento parecchio interessante: “Patierno diretto verso Reggio Calabria“, il titolo. “Molto più Reggina che Catania per Cosimo Patierno: l’attaccante si è avvicinato sensibilmente agli amaranto di Claudio Lotito, club di Serie D. Come riporta IrpiniaTV, viste anche le difficoltà del Catania, che aveva pensato al bitontino, la Reggina ha presentato un’offerta importante al calciatore, in termini economici e di durata (un biennale).

Patierno si avvia verso Reggio Calabria, dunque, ma l’eventuale cessione alla Reggina non chiuderebbe le porte all’arrivo dal Catania del trequartista Jimenez: trattativa che viaggia su binari separati da Patierno”.