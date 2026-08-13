Calabria, giovane si perde nella notte: ore di angoscia, poi il lieto fine

Il giovane disperso è stato prima localizzato dall’alto e poi tratto in salvo dagli uomini dei Vigili del Fuoco

Si è conclusa con il ritrovamento in vita del giovane disperso a Montepaone, nel Catanzarese, la vasta operazione di ricerca avviata dopo che dalla notte non si avevano più sue notizie.

Le ricerche erano scattate a seguito della richiesta dei Carabinieri. La Prefettura di Catanzaro aveva quindi attivato la procedura prevista per la ricerca delle persone disperse, mobilitando le diverse componenti del sistema di soccorso.

Sul territorio sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – Distaccamento di Soverato, supportate da un’Unità di Comando Locale con personale TAS, Topografia Applicata al Soccorso, incaricato del coordinamento delle operazioni.

Individuato dall’elicottero dei Vigili del Fuoco

Alle ricerche hanno partecipato anche Carabinieri, unità cinofile dell’Arma, Cacciatori di Calabria, Guardia di Finanza e Soccorso Alpino.

Fondamentale il supporto dall’alto dell’elicottero Drago VF165 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Salerno. Proprio durante una delle ricognizioni aeree il giovane è stato individuato in una zona impervia del territorio di Montepaone.

A quel punto sono scattate immediatamente le operazioni di recupero da parte degli elisoccorritori.

Recuperato vivo e affidato al 118

Il giovane è stato recuperato vivo con una barella vericellata dagli specialisti dei Vigili del Fuoco e successivamente trasportato in elicottero fino al campo sportivo.

Qui è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118.

Si chiude così positivamente una complessa operazione di ricerca che ha visto impegnate per diverse ore numerose squadre di soccorso, sia a terra sia dall’alto.