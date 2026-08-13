Calabria, cade da un promontorio roccioso e rimane ferito: soccorso in elicottero
L’uomo, cosciente ma con diverse ferite, è stato recuperato dall’elicottero Drago e affidato ai sanitari
13 Agosto 2026 - 16:13 | Comunicato
Questa mattina, nel territorio del Comune di Ricadi, i Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti per soccorrere una persona di 42 anni rimasta ferita a seguito di una caduta dal promontorio roccioso del Parco Belvedere dei Cannoni, a Capo Vaticano.
Ricevuta la richiesta di intervento, la Sala Operativa ha disposto l’immediato invio della squadra operativa del Distaccamento di Ricadi. Successivamente è stato attivato anche il personale del Nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale), specializzato negli interventi in ambienti impervi.
Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco si sono calati dal promontorio, raggiungendo l’infortunato e procedendo alle prime operazioni di soccorso. Dopo averlo stabilizzato e assicurato su una barella tipo toboga, è stata valutata la necessità di procedere al recupero mediante mezzo aereo, considerata l’impossibilità di raggiungere la zona con modalità ordinarie.
Attraverso la Sala Operativa è stato pertanto richiesto l’intervento dell’elicottero Drago VF165 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Salerno . Giunto sul posto, il personale aerosoccorritore ha effettuato il recupero dell’infortunato mediante verricello, consentendone il trasferimento in zona sicura.
Il 42enne, cosciente e con diverse ferite è stato quindi affidato alle cure del personale sanitario, che ne ha disposto il trasporto in eliambulanza presso l’Ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro per gli accertamenti e le cure del caso.
L’intervento ha visto impegnati il personale del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Ricadi, gli operatori del Nucleo S.A.F. e il personale aerosoccorritore, in un’operazione resa particolarmente complessa dalle caratteristiche impervie dell’area.
Terminate le operazioni di soccorso, l’elicottero è rientrato a Lamezia Terme per il rifornimento, per poi essere nuovamente impiegato nelle attività di ricerca di una persona dispersa in corso nel territorio di Montepaone (CZ).
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie