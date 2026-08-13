Calabria, cade da un promontorio roccioso e rimane ferito: soccorso in elicottero

L’uomo, cosciente ma con diverse ferite, è stato recuperato dall’elicottero Drago e affidato ai sanitari

Questa mattina, nel territorio del Comune di Ricadi, i Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti per soccorrere una persona di 42 anni rimasta ferita a seguito di una caduta dal promontorio roccioso del Parco Belvedere dei Cannoni, a Capo Vaticano.

Ricevuta la richiesta di intervento, la Sala Operativa ha disposto l’immediato invio della squadra operativa del Distaccamento di Ricadi. Successivamente è stato attivato anche il personale del Nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale), specializzato negli interventi in ambienti impervi.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco si sono calati dal promontorio, raggiungendo l’infortunato e procedendo alle prime operazioni di soccorso. Dopo averlo stabilizzato e assicurato su una barella tipo toboga, è stata valutata la necessità di procedere al recupero mediante mezzo aereo, considerata l’impossibilità di raggiungere la zona con modalità ordinarie.

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Attraverso la Sala Operativa è stato pertanto richiesto l’intervento dell’elicottero Drago VF165 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Salerno . Giunto sul posto, il personale aerosoccorritore ha effettuato il recupero dell’infortunato mediante verricello, consentendone il trasferimento in zona sicura.

Il 42enne, cosciente e con diverse ferite è stato quindi affidato alle cure del personale sanitario, che ne ha disposto il trasporto in eliambulanza presso l’Ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro per gli accertamenti e le cure del caso.

L’intervento ha visto impegnati il personale del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Ricadi, gli operatori del Nucleo S.A.F. e il personale aerosoccorritore, in un’operazione resa particolarmente complessa dalle caratteristiche impervie dell’area.

Terminate le operazioni di soccorso, l’elicottero è rientrato a Lamezia Terme per il rifornimento, per poi essere nuovamente impiegato nelle attività di ricerca di una persona dispersa in corso nel territorio di Montepaone (CZ).