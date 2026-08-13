Reggio, assegnazione degli spazi orari delle Palestre Scolastiche Comunali

Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di concessione in uso temporaneo (di seguito concessione) per la stagione sportiva 2026/2027 delle Palestre Scolastiche (di seguito Impianti) di proprietà comunale, con decorrenza indicativa dal 1° settembre 2026 e fino al 31 maggio 2027, in orario extrascolastico e compatibilmente con le esigenze delle attività didattiche e sportive della scuola, ai sensi del Regolamento di cui al DPR 10 ottobre 1996 n. 567 “Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche”, di seguito elencate:

Impianto Istituto Comprensivo Fasce Orarie Palestra

Principe di Piemonte I.C. “Vitrioli-Principe di Piemonte-Galileo Galilei-Pascoli” Dal lunedì al sabato dalle ore 18:00 in poi Palestra

De Gasperi I.C. “De Gasperi” Dal lunedì al sabato dalle ore 19:00 in poi Palestra

Ciraolo I.C. “Telesio Montalbetti” Dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 in poi Palestra

Don Bosco – Pellaro I.C. “Cassiodoro Don Bosco” Lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 16:30 in poi

Martedì e giovedì dalle ore 18:00 in poi

Sabato dalle ore 14:00 in poi Palestra

Gallina I.C.“Nosside Pythagoras – G. Moscato” Lunedì-mercoledì-venerdì dalle 14:30 in poi

Martedì e giovedì dalle 17:15 in poi Palestra

Da Feltre I.C. “Carducci – Da Feltre” Dal lunedì al venerdì dalle ore 20:00 in poi Palestra

Collodi I.C. “Galluppi – Collodi – Bevacqua” Dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 in poi Palestra

Montalbetti I.C. “Telesio -Montalbetti” Dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 in poi

Possono presentare domanda le Associazioni/Società affiliate a:

Federazioni sportive del Coni (FSN), ovvero iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilett. istituito presso il Dip. dello Sport;

Enti di promozione sportiva riconosciuti (EPS);

Discipline Sportive Associate (DSA);

le Associazioni Benemerite riconosciuti dal CONI, nonché gli Enti pubblici non territoriali operanti nel territorio comunale che, senza fini di lucro, perseguano finalità di promozione sociale, sportiva con particolare attenzione alle giovani generazioni.

Non è ammessa la presentazione della domanda da parte di Associazioni o Società sportive, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate o altri soggetti che risultino:

già affidatari della gestione poliennale di impianti sportivi comunali a seguito di precedente procedura ad evidenza pubblica; morosi nel pagamento delle tariffe d’Uso; trasgressori delle norme contenute nel Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi, approvato con delibera del C. C. n. 8/2004; responsabili di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

La domanda, recante l’espressa finalità d’uso, dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente l’allegato Modello A e trasmessa unitamente agli allegati B e C, scaricabili da questo stesso articolo

L’istanza, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Associazione/Ente/Società richiedente, corredata da copia di un documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del decimo (10°) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso.

La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.reggiocal.it, indicando nell’oggetto la dicitura: “Avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo degli spazi orari nelle palestre comunali – Stagione Sportiva 2026/2027”.

Le istanze pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato saranno prese in considerazione esclusivamente in subordine, per l’assegnazione degli spazi orari rimasti eventualmente disponibili al termine della procedura ordinaria e tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione della stessa.