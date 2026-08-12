Calciomercato Reggina, calma apparente. I nomi per attacco, centrocampo e difesa

L’ultima operazione ufficiale della Reggina risale allo scorso 5 agosto, quando il club amaranto ha annunciato l’arrivo dell’attaccante Reis, reduce dall’esperienza con il Savoia. Da quel momento nessuna nuova ufficialità. Solo i report degli allenamenti congiunti e il lavoro della squadra, ormai vicina alla conclusione del ritiro.

L’ultimo test è in programma giovedì 13 agosto contro la Sanremese, poi si entrerà nella fase che accompagnerà gli amaranto verso l’inizio della stagione. Ma l’organico a disposizione di Marchionni necessita ancora di alcuni interventi, soprattutto nel reparto offensivo.

Reggina, il mercato continua a muoversi

Il silenzio degli ultimi giorni è soltanto apparente. Mentre la squadra continua a lavorare sul campo e in segreteria ci si prepara al lancio della campagna abbonamenti, la direzione tecnica resta impegnata nella ricerca dei profili giusti per completare la rosa. La priorità rimane l’attacco. La Reggina sta guardando soprattutto a calciatori di categorie superiori e, proprio per questo, era facilmente prevedibile che le operazioni potessero richiedere più tempo. In questa fase molti giocatori attendono eventuali opportunità dal professionismo e le trattative diventano inevitabilmente più lunghe.

La scorsa settimana avevamo raccontato della nuova apertura per Cosimo Patierno, con un rilancio da parte del club amaranto. La trattativa prosegue, pur presentando difficoltà legate sia alla concorrenza sia alle cifre dell’operazione. Patierno, però, non rappresenta l’unica strada. La Reggina si sta muovendo anche su altri fronti, sempre con l’obiettivo di individuare un attaccante di categoria superiore capace di elevare il livello del reparto. Gianmario Comi sembrava ad un passo, oggi pare che la Pro Vercelli faccia resistenza.

La pazienza per arrivare al colpo giusto

La sensazione è che la società non voglia affrettare i tempi soltanto per consegnare subito un nuovo centravanti a Marchionni. L’obiettivo è centrare il profilo ritenuto migliore e per questo non è da escludere che per il colpo principale in attacco si possa andare anche oltre il 20 agosto. Negli altri reparti, a centrocampo non è definitivamente chiusa la pista Nicolò Bianchi, anche se al momento la situazione risulta in stand-by.

In difesa, invece, l’operazione Baldan dovrebbe essere ormai conclusa e attende soltanto di essere formalizzata, almeno queste erano le notizie che arrivavano nei giorni scorsi.

Il mercato amaranto, quindi, non è fermo. È entrato semplicemente in una fase meno rumorosa, nella quale serviranno pazienza e attenzione. Soprattutto davanti, dove la Reggina sa di dover ancora inserire uno degli elementi più importanti della nuova squadra.