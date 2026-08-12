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Il pensiero di Alessio Viola sull’ipotesi di un ritorno alla Reggina del fratello Nicolas

Importante dichiarazione dell'ex attaccante amaranto

12 Agosto 2026 - 11:25 | Redazione

Il pensiero di Alessio Viola sull’ipotesi di un ritorno alla Reggina del fratello Nicolas

Nel corso della lunga intervista rilasciata ai colleghi di tuttocalciocalabria.it, l’ex attaccante della Reggina Alessio Viola risponde anche alla domanda riguardante l’ipotesi di un ritorno del fratello Nicolas in amaranto: “Mio fratello come me ama la Reggina, entrambi ce l’abbiamo nel cuore. E’ chiaro che se ci fossero i presupposti non ci penserebbe due volte a tornare in amaranto. Onestamente non so se ci sono stati dei contatti o meno tra lui e la società, ma nonostante lui si senta ancora un giocatore importante non esiterebbe un solo istante a tornare a casa se dovessero crearsi le giuste condizioni“.

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