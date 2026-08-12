Basket: alla Reggio Bic arriva un altro campione brasiliano. Alex Santos Da Silva

Il suo curriculum è di assoluto livello. In Brasile ha conquistato tre titoli nazionali

La Reggio Bic continua a costruire una squadra sempre più competitiva in vista della stagione 2026/27 e annuncia un nuovo importante innesto internazionale. Il club reggino accoglie infatti il brasiliano Alex Santos Da Silva, atleta di esperienza e qualità che andrà a rinforzare il roster a disposizione di coach Antonio Cugliandro.

Prosegue dunque il lavoro di mercato della società amaranto che, ancora una volta, si affida all’occhio esperto del proprio tecnico anche in veste di scout. Cugliandro è infatti riuscito a individuare un nuovo talento brasiliano, pronto a portare energia, esperienza e nuove soluzioni tecniche a una squadra che punta a confermarsi e migliorarsi sempre di più nel panorama nazionale e internazionale.

Santos Da Silva conosce già il campionato italiano, avendo vestito in passato le maglie di Firenze e Parma, oltre ad aver maturato un’importante esperienza in Spagna con l’Amivel.

Il suo curriculum è di assoluto livello. In Brasile ha conquistato tre titoli nazionali, mentre con la nazionale verdeoro ha ottenuto due medaglie d’argento ai Campionati Sudamericani. Un percorso che potrebbe presto arricchirsi di un’altra prestigiosa esperienza internazionale: dopo la recente qualificazione del Brasile ai prossimi Campionati del Mondo, il neo acquisto amaranto è infatti tra i candidati a far parte della spedizione iridata.

L’arrivo di Alex Santos Da Silva rappresenta un ulteriore tassello nella crescita della Reggio Bic, che aggiunge al proprio roster un atleta completo e vincente. In amaranto ritroverà anche il connazionale Juninho Clemente, con il quale ha condiviso recentemente l’esperienza in nazionale, dopo essersi affrontati per anni sui parquet brasiliani.

Entusiasta della nuova avventura anche lo stesso Alex Santos Da Silva, che ha affidato le sue prime parole ai canali del club: “Mi piacciono le sfide e questa sarà un’altra sfida nella mia carriera. Ho già giocato contro Juninho qui in Brasile e di recente siamo stati insieme in nazionale. Sarà bello giocare con lui e con tutta la squadra. Spero di poter dare il mio contributo con la mia esperienza e ho tanta voglia di imparare“.

Con questo nuovo innesto, la Reggio Bic conferma la propria ambizione e continua a investire su profili internazionali di spessore, affidandosi ancora una volta all’intuito di coach Antonio Cugliandro, capace di individuare un atleta che potrà offrire un contributo importante sia in Italia che nelle competizioni europee.