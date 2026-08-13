‘A casa, insieme’: Reggina presenta la campagna abbonamenti

Una casa non si riempie contando i posti. Si riempie con il calore delle persone. Il Granillo è la casa del popolo amaranto, che da oltre un secolo riconosce in questa maglia la propria storia, la propria passione e il proprio senso di appartenenza.



Guardati intorno. Ricorda gli abbracci dopo un gol, la gioia di una vittoria e una mano sulla spalla dopo una sconfitta.

Pensa a chi ha condiviso con te una sciarpa, un viaggio, un’attesa. E pensa a chi deve ancora scoprire che questa può essere anche la sua casa. Chiamalo. Portalo con te. Perché una voce ne chiama un’altra. E quando le voci si uniscono, diventano il furore della gente amaranto.

Perché una casa torna a vivere quando ciascuno apre la porta a qualcuno…

LA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2026/2027



La campagna “A casa, insieme!” prenderà il via lunedì 17 agosto, a partire dalle ore 9:30. Il titolo di accesso avrà validità per le 17 gare interne del campionato di serie D,girone I.

La prima fase, in programma dal 17 al 23 agosto, sarà riservata agli abbonati della stagione 2025/2026. Il diritto di prelazione è personale e non può essere trasferito a terzi. Durante la fase di prelazione, il precedente abbonato potrà:

• confermare il medesimo posto;

• scegliere un posto diverso nello stesso settore;

• scegliere un settore diverso, tra quelli disponibili.

Ogni cambio di posto o settore è subordinato alla disponibilità presente nel sistema al momento della sottoscrizione e al pagamento del prezzo previsto per il settore e la categoria tariffaria scelti.

Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario presentare un documento di identità in corso di validità e, per le tariffe ridotte, la documentazione richiesta per dimostrare il relativo requisito. Per esercitare la prelazione è inoltre necessario presentare l’abbonamento o la tessera della stagione 2025/2026.



PREZZI

Categoria Curva Sud Laterale Centrale VIP Intero € 100 € 250 € 400 € 600 Over 65 € 75 € 200 € 300 € 500 Donne € 75 € 150 € 200 € 400 Under 14 € 50 € 50 € 50 € 50 Persone con disabilità con invalidità riconosciuta pari o superiore al 74% – € 150 € 200 –

*Ai prezzi indicati si aggiunge il diritto di prevendita di € 2,50 per ciascun abbonamento.

** I bambini fino a sette anni non compiuti accedono gratuitamente, se accompagnati da un adulto munito di valido titolo, secondo le modalità che saranno pubblicate dalla Società. L’eventuale assegnazione di un posto autonomo deve essere espressamente verificata.





Persone con disabilità con invalidità al 100%: è previsto l’ingresso gratuito in occasione delle singole partite interne, secondo le modalità elencate all’interno del sito ufficiale del club (invalidità 100%, articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992).



Per qualsiasi info o chiarimento, inviare una mail al seguente indirizzo: accrediti@reggina1914.it.



DOVE E COME SOTTOSCRIVERE IL PROPRIO ABBONAMENTO (PRIMA E SECONDA FASE)



-Presso il Centro Sportivo Sant’Agata.

-Online sul portale Vivaticket e presso i punti vendita Vivaticket abilitati. Riguardo questi ultimi, segnaliamo BCenters, con sede in via Sbarre Centrali 260/b (con orario continuato dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 19:30).



CENTRO SPORTIVO SANT’AGATA, DATE E ORARI

Prima fase (diritto di prelazione)

Periodo Mattina Pomeriggio 17–22 agosto 9:30–14:00 16:00–19:30 23 agosto 10:00–13:00 16:00–19:00



* Coloro i quali eserciteranno il diritto di prelazione, avranno la possibilità di cambiare sia posto che settore.



Seconda fase (vendita libera)

Periodo Mattina Pomeriggio 24–29 agosto 9:30–13:00 16:00–19:30 30 agosto chiuso Chiuso 31 agosto e 1° settembre 09:30-13:00 16:00-19:30



FINANZIAMENTO DEUTSCHE BANK EASY

Sarà possibile rateizzare l’abbonamento presso la postazione che verrà appositamente allestita al Centro Sportivo Sant’Agata, con un finanziamento personalizzato.

-Finanziamento minimo 180 €, massimo 5.000 € (con possibilità di cumulare abbonamenti).

-Durata finanziamento: 10 rate, TAN 0, TAEG VARIABILE.

I costi a carico del cliente saranno esclusivamente i seguenti:

Imposta di bollo sulla prima rata pari a 16 €, spese pari a 3,7% dell’importo finanziato (esempio: su 400 euro di finanziato il cliente pagherà 14,80 € di spese e 16,00 € di imposta di bollo).

Nessuna spesa di incasso rata.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. La concessione del finanziamento è subordinata all’approvazione della finanziaria Deutsche Bank Easy. AS Reggina 1914 SSD arl opera quale intermediario del credito in regime di NON esclusiva.

Documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” e copia del testo contrattuale idoneo per la stipula richiedibili presso il punto vendita.

Importo minimo finanziabile 180 euro, decorrenza media prima rata 30 giorni.

· Esempio di finanziamento: Prezzo abbonamento 250,00 € pagabile in dieci rate. La prima rata di 41,9 € e le altre nove da 25,9 €. Importo totale dovuto dal consumatore 275,25 €.



A casa, insieme! Per consultare tutte le FAQ relative alla campagna abbonamenti 2026/2027, visita la sezione all’interno del sito.