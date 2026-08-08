Calciomercato: clamoroso ritorno su Patierno. La Reggina lo vuole ad ogni costo. Ai dettagli con Baldan

Mentre la Reggina è impegnata nel suo ritiro a Cantalupa, la società continua a lavorare con decisione sul calciomercato. I prossimi obiettivi sono ormai chiari: una punta centrale e un difensore, gli ultimi innesti di peso per completare una squadra che, almeno sulla carta, appare già decisamente forte. Per l’attacco torna con forza il nome di Cosimo Patierno. Più che un vero ritorno di fiamma, però, potrebbe trattarsi di una pista che il direttore sportivo Romairone non ha mai realmente abbandonato. Negli ultimi giorni i contatti si sarebbero intensificati e la Reggina avrebbe anche migliorato la proposta iniziale pur di provare ad arrivare all’attaccante.

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La volontà delle parti sembra chiara. Patierno verrebbe molto volentieri a Reggio Calabria e la Reggina lo vuole ad ogni costo. In mezzo, però, c’è l’Avellino, proprietario del cartellino del calciatore per le prossime due stagioni. Ed è proprio questo il nodo principale della trattativa. Il club irpino dovrà in qualche modo partecipare all’operazione per consentire la partenza dell’attaccante e trovare una soluzione sostenibile per tutti. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi.

Nel frattempo, passi avanti importanti anche per la difesa. La Reggina sarebbe infatti ai dettagli per Baldan, altro calciatore di esperienza e abituato a lottare per obiettivi importanti e promozioni. Con la Scafatese l’accordo è ormai vicino alla definizione e il trasferimento in amaranto dovrebbe avvenire a breve. Se concluse, le due operazioni, insieme a quella del portiere, chiuderebbero per il momento i movimenti in entrata. Poi saranno il tempo e il campo a consigliare eventuali altri interventi.