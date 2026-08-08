Reggina, Alma: ‘Reggio Calabria con la serie D non c’entra niente’

Tutto in un tempo. La Reggina supera con un tris il Gozzano in attesa del terzo ed ultimo allenamento congiunto, che vedrà gli amaranto affrontare la Sanremese.

“Sicuramente quello odierno era un test molto più impegnativo -dichiara Giuliano Alma ai microfoni ufficiali del club-, poiché affrontavamo una squadra che milita nella nostra stessa categoria. La strada è quella giusta, stiamo dando il massimo per applicare i principi di gioco che il mister ci indica quotidianamente“.

Sesto gol in due amichevoli per il jolly d’attacco, oggi a segno su rigore.

Consapevolezza dei propri mezzi e voglia di regalare alla piazza una stagione da protagonisti assoluti.

“Ho già vissuto da avversario il calore del pubblico reggino, giocare al Granillo è un qualcosa di veramente affascinante. So che può sembrare una frase fatta, ma Reggio Calabria con la serie D non c’entra assolutamente niente. Ringraziamo i tifosi che già qui in Piemonte ci stanno facendo sentire il loro affetto, ed aggiungo che tutti noi -conclude Alma-non vediamo l’ora di poter abbracciare anche quelli che ci stanno aspettando a Reggio“.