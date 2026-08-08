Reggina: vittoria di misura contro il Gozzano. I marcatori amaranto
La squadra di Marchionni nel secondo tempo sbaglia un calcio di rigore
08 Agosto 2026 - 20:27 | Redazione
Secondo test match vittorioso per i ragazzi di mister Marchionni, che hanno avuto la meglio sui pari categoria del Gozzano.
Primo tempo denso di emozioni, con cinque reti in neanche mezz’ora di gioco. La Reggina piazza l’uno-due con la rete di Abonckelet in apertura ed il rigore realizzato da Alma, i piemontesi accorciano con Masetti. Nel giro di tre minuti, nuovo botta e risposta: tris amaranto firmato Porcino, il Gozzano riduce nuovamente grazie a Carollo.
Nella ripresa cambiano gli interpreti ma non il risultato. A negare il poker agli amaranto è un grande intervento di Mora sul rigore calciato da Guida. (3-2 il risultato finale).
Il tabellino
Reggina 1° tempo: Lagonigro; De Mori, Lancini, Girasole R.; Baggi, Acquadro, Abonckelet, Porcino, Palmieri; Reis, Alma (30′ Guida). Allenatore: Marchionni.
Gozzano 1° tempo: Adorni, Medina, Masetti, Tavernini, Pennati, La Cava, Ponti, Carollo, Hoxha, Bracesco, Pavesi. Allenatore: Guidetti.
Reggina 2° tempo: Lagonigro (35′ Blazevic) ; Runza, Girasole D., Anton; Specker, Franchini, Laribi, Rotulo, Fazio (30′ Toscano); Reis (20′ Verduci), Guida. Allenatore: Marchionni.
Gozzano 2° tempo: Mora, Gemelli, Di Giovanni, Ahayaoui, Katana, Lazzari, Ghioldi, Scarpa, Romairone, Pigato, Bonanno. Allenatore: Guidetti.
Marcatori: 6’ pt Abonckelet (R), 18’ pt rig. Alma (R), 22’ pt Masetti (G) 25’ pt Porcino (R), 28’ pt Carollo (G).
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