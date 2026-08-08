Operazione ‘Alto Impatto’ alla Ciambra, il sindaco Scarcella: ‘Gioia Tauro non vuole e non deve arrendersi’

Ventiquattro perquisizioni domiciliari, 275 persone identificate e 139 veicoli controllati. È il bilancio dell’imponente operazione di controllo del territorio condotta nel quartiere Ciambra di Gioia Tauro

Ventiquattro perquisizioni domiciliari, 275 persone identificate e 139 veicoli controllati. È il bilancio dell’imponente operazione di controllo del territorio condotta il 7 agosto nel quartiere Ciambra di Gioia Tauro, nell’ambito di un servizio straordinario ad “Alto Impatto” disposto per rafforzare la presenza delle istituzioni e contrastare ogni forma di illegalità.

In campo Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza

Un’azione massiccia e coordinata che ha visto scendere in campo Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, con l’impiego di personale dei reparti territoriali e delle unità specialistiche di rinforzo.

Identificate 275 persone e controllati 139 veicoli

Nel corso dei controlli sono state identificate 275 persone, di cui 139 con precedenti, mentre sono stati controllati 139 veicoli. Due mezzi sono stati sottoposti a sequestro per la mancanza della copertura assicurativa e sono state contestate tre violazioni al Codice della Strada.

Numeri significativi, che restituiscono la dimensione di un intervento volto a garantire una presenza capillare dello Stato e a rafforzare il controllo nelle aree maggiormente esposte a fenomeni di illegalità.

SCARCELLA: “LA CIAMBRA NON È UNA ZONA FRANCA”

«Quella messa in campo ieri è stata una risposta forte, concreta e visibile. Voglio ringraziare, a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale, la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di Finanza per il lavoro svolto e per la straordinaria professionalità dimostrata», dichiara il sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella.

«275 persone identificate e 24 perquisizioni domiciliari sono numeri importanti, ma il dato più importante è il messaggio che questa operazione consegna alla città: la presenza dello Stato è reale. La Ciambra non è una zona franca e nessun quartiere di Gioia Tauro può esserlo.»

“La sicurezza non può essere un intervento occasionale”

Il primo cittadino sottolinea quindi la necessità di mantenere alta l’attenzione.

«La sicurezza non può essere un intervento occasionale. Deve essere una presenza costante, fatta di prevenzione, controllo e capacità di intervenire laddove necessario. È questa la strada che dobbiamo continuare a percorrere.»

E aggiunge:

«Ai cittadini che ogni giorno vivono e lavorano onestamente voglio dire che le istituzioni sono al loro fianco. Non sono soli. Chi rispetta le regole deve poter vivere il proprio quartiere con serenità, mentre chi pensa di poter vivere nell’illegalità deve sapere che lo Stato è presente e che i controlli continueranno.»

La collaborazione tra le Forze di Polizia

L’Amministrazione comunale esprime inoltre il proprio apprezzamento per la collaborazione tra le diverse Forze di Polizia, elemento fondamentale per garantire un’azione efficace sul territorio.

«La sinergia tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza è la forza di queste operazioni. Come Comune continueremo a collaborare con tutte le istituzioni competenti, nel pieno rispetto dei ruoli, perché la sicurezza e la legalità sono una responsabilità collettiva.»

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto per rafforzare la presenza dello Stato nelle aree maggiormente esposte a fenomeni di illegalità, attraverso un’azione coordinata delle Forze di Polizia.

Scarcella: “Gioia Tauro non vuole e non deve arrendersi”

«Gioia Tauro non vuole e non deve arrendersi. La nostra città ha energie sane, cittadini perbene e una grande voglia di riscatto. Noi saremo sempre dalla parte della legalità e di chi ogni giorno contribuisce, con il proprio lavoro e il proprio comportamento, a costruire una comunità migliore.»