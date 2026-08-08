Reggina, l’undici iniziale per l’allenamento congiunto contro il Gozzano
Il tecnico amaranto punta sul 3-5-2, in avanti la coppia formata da Alma e Reis
08 Agosto 2026 - 17:41 | di Redazione
Secondo test stagionale per la Reggina di Marchionni, in campo contro il Gozzano. Il tecnico amaranto punta sul 3-5-2, in avanti la coppia formata da Alma e Reis.
Di seguito la formazione iniziale
Lagonigro; De Mori, Lancini, R.Girasole; Baggi, Acquadro, Abonckelet, Porcino, Palmieri; Alma, Reis.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI