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Reggina, l’undici iniziale per l’allenamento congiunto contro il Gozzano

Il tecnico amaranto punta sul 3-5-2, in avanti la coppia formata da Alma e Reis

08 Agosto 2026 - 17:41 | di Redazione

Reggina Cantalupa Riccardo Rotulo ()

Secondo test stagionale per la Reggina di Marchionni, in campo contro il Gozzano. Il tecnico amaranto punta sul 3-5-2, in avanti la coppia formata da Alma e Reis.

Di seguito la formazione iniziale

Lagonigro; De Mori, Lancini, R.Girasole; Baggi, Acquadro, Abonckelet, Porcino, Palmieri; Alma, Reis.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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