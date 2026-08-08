“Un libro per l’Ucraina”, Marina Vasilyuk torna a Reggio Calabria

Sarà nuovamente presente a settembre a Reggio Calabria Marina Vasilyuk coordinatrice del progetto culturale “Un libro per l’Ucraina” e direttrice della collana “Ucraina identità viva” inaugurata dalla Leonida Edizioni.

Un programma di interscambio culturale tra Italia e area transcaucasica

La presenza della professionista ucraina si inserisce in un contesto molto più ampio che si lega ad un programma volto a sostenere forme di interscambio culturale tra l’Italia ed i paesi dell’area transcaucasica avviato dalla casa editrice reggina Leonida Edizioni di Domenico Polito.

A novembre la presentazione ufficiale della grammatica base

Gli incontri programmati con enti ed istituzioni saranno interlocutori e propedeutici agli eventi ufficiali previsti nel mese di novembre e che prevedono la presentazione ufficiale della grammatica base da destinare ai 30 000 bambini ucraini residenti in Italia a causa della migrazione forzata resa dal conflitto.

Il progetto “Un libro per l’Ucraina”

La pubblicazione è nata nell’ambito del progetto culturale ed educativo internazionale “Un libro per l’Ucraina” dedicato alla tutela, allo studio e alla promozione della lingua ucraina come lingua d’origine. Il progetto si propone di presentare l’Ucraina attraverso la sua lingua, la cultura, la storia e la moderna identità ucraina, promuovendo il dialogo interculturale, sostenendo gli studi ucrainistici e realizzando materiali didattici contemporanei destinati a istituzioni, associazioni e comunità ucraine.

I soggetti promotori e partner del progetto

I soggetti promotori del progetto: Leonida Edizioni (Italia), Bukrek Edizioni (Ucraina), Congresso delle Associazioni Ucraine in Italia; S.Me.Re.Ca; soggetti partner: Politecnico di Torino, Associazione Culturale Anassilaos, Associazione Musicale “La Nuova Verdi”.

Coordinamento e comitato scientifico

Coordinatrice del progetto: Marina Vasilyuk, Autrice: Viktoriia Daikiv, illustratrice Sofia Mazurets, Designer Anna Andreeva. Comitato scientifico e di controllo: Domenico Polito (Leonida Edizioni), Marina Vasilyuk (Leonida Edizioni), Valentina Savasta (Leonida Edizioni), Larysa Vatrych (Associazione S.Me.Re.Ca), Lara Levchuk (Congresso Nazionale Associazioni Ucraine in Italia), Giorgio Piras (Università La Saèpienza di Roma), Guido Perboli (Politecnico di Torino), Stefano Iorfida (Associazione Culturale Anassilaos).