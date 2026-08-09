Trapani, il Ds Lo Giudice lascia: lo annuncia il patron Valerio Antonini
E' durata poco l'esperienza del dirigente reggino con la società granata
09 Agosto 2026 - 19:47 | Redazione
Non è durata moltissimo l’esperienza del reggino Pasquale Lo Giudice al Trapani. Il Ds costretto a lasciare per motivi familiari, così come spiega il patron dei granata Antonini: “Alla base ci sono serie vicende familiari che hanno colto il Signor Lo Giudice, non posso dire altro. Per il momento esigenze molto piu importanti da seguire, porteranno il Direttore a dedicarsi alla sua famiglia. Lo stesso ha svolto sin ora un eccellente lavoro e gli auguriamo di risolvere il tutto al meglio“.
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