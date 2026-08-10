Serie D: la Reggina fa il suo esordio al Granillo, primo match con il Licata
Inizio sulla carta agevole per la squadra di Marchionni
10 Agosto 2026 - 14:56 | di Redazione
La LND ha diramato nel primo pomeriggio i calendari ufficiali per quello che riguarda il campionato di serie D.
Nel girone I, quello che ci interessava più da vicino, la Reggina farà il suo esordio al Granillo contro il Licata, alla seconda di campionato si recherà sul campo del Modica per poi ospitare alla terza l’Avola in casa.
Il primo derby di Calabria è alla quarta giornata sul campo della Vigor Lamezia.
Il primo big match invece alla sesta in casa del Trapani, mentre l’incontro più atteso, con quella che viene indicata la prima diretta concorrente Nissa, si gioca a Caltanissetta alla giornata numero 8.
L’andata si chiude in trasferta con il Gela.
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