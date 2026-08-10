Cittanova, tutto pronto per la Festa dello Stocco con il concerto gratuito di Fabrizio Moro

È l’unica data in programma in Calabria per questa parte estiva del tour “Non ho paura di niente – live 2026”, il concerto che Fabrizio Moro terrà questa sera in piazza Tommaso Campanella a Cittanova (Rc) per la XXV Festa nazionale dello Stocco. L’ingresso è gratuito.

La Festa nazionale dello Stocco tra gastronomia e grande musica

Organizzata come sempre da Stocco & Stocco insieme all’Associazione turistica Pro Loco di Cittanova, con il patrocinio e il contributo del Comune, ogni anno la Festa dello Stocco, di fianco alle degustazioni e alle proposte gastronomiche, offre ai suoi partecipanti un appuntamento con la grande musica che richiama presenze da tutta la regione. Questa volta si tratta di Fabrizio Moro, nome d’arte di Fabrizio Mobrici, che proporrà al pubblico i brani più iconici della sua carriera accanto ai pezzi inediti tratti dal nuovo album “Non ho paura di niente”.

Fabrizio Moro racconta “Non ho paura di niente”

«“Non ho paura di niente” è un album in cui ho messo tanto cuore e tanto fegato, come sempre, ma rispetto ai dischi precedenti, questo è stato più “sofferto”: è nato in un momento in cui ho provato un disagio generale, ero deluso da tutto quello che stava accadendo intorno al sistema musicale italiano – dichiara Fabrizio Moro in merito all’ultimo disco, uscito lo scorso novembre – Oggi viviamo tutto sempre di fretta. Si corre anche nel mondo musicale, si pubblicano brani e album a distanza di poco tempo. Sono cresciuto in un mondo differente e per me fare un album è un processo diverso, richiede tempo. Dietro a questo album c’è un importante e lungo lavoro di scrittura, di pensiero, di produzione e di tanto altro».

La band sul palco di Piazza Campanella

Ad accompagnarlo nel concerto di questa sera sul palco di Piazza Campanella ci sarà la sua band composta da Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e Claudio Junior Bielli al pianoforte.