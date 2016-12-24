La Vigilia di Natale calabrese prevede un menù ricco di piatti a base di pesce, tra questi spicca sicuramente il gustoso stocco con patate.

Lo stocco inoltre è un alimento caratterizzato da un alto valore energetico ed è parte fondamentale della cosiddetta dieta mediterranea.

INGREDIENTI

1 kg stocco ammollato

600 g patate

300 g polpa di pomodoro

100 g olive nere

2 cipolle

prezzemolo

basilico

peperoncino piccante

olio

sale.

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PREPARAZIONE

Tritare le cipolle e farle soffriggere in una casseruola con l’olio; unire dopo qualche minuto la polpa di pomodoro a pezzi e il prezzemolo tritato. Salare e far cuocere la salsa per circa un quarto d’ora aggiungendo, se necessario, un po’ di acqua.

Lessare lo stocco in acqua leggermente salata, scolarlo, asciugarlo, spellarlo, diliscarlo con cura e ridurlo a piccoli pezzi. Ungere il fondo di una teglia con qualche cucchiaiata di salsa, disporvi delle patate sbucciate, scottate in acqua bollente e tagliate a piccoli pezzi, coprire con uno strato di pesce e distribuire qua e là le foglie di basilico. Coprire il tutto con la salsa e con le olive snocciolate, spolverizzare di peperoncino tritato, salare e cuocere in forno a 160 °C per 30-40 minuti.

La gustosissima pietanza è pronta per essere servita! Consigliamo di accompagnare lo stocco con vino rosso locale o di Cirò.

DIFFERENZE E STORIA

Lo stocco e il baccalà sono dunque delle pietanze molto diffuse sulle nostre tavole durante il mese di dicembre, e i due pesci si differenziano solo per il tipo di conservazione del merluzzo, lo stocco viene essiccato mentre il baccalà viene conservato sotto sale.

Lo stocco conta secoli di tradizione e viene preparato in diversi modi: antipasti, secondi piatti, per la preparazione di sughi per la pasta e può essere servito come piatto unico con le patate. Quest’ultimo, detto anche, “stocco alla calabrese” è un piatto tipico tra i più noti, preparato in maniera antica nella tiana, recipiente di terracotta, con l’utilizzo di ingredienti naturali, che riescono ad esaltare questa pietanza semplice ma gustosa.