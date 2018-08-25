Quella del tonno alla piastra con cipolla in agrodolce, è una delle ricette più facili e veloci ed allo stesso tempo gustose. Scoprila con CityNow

Siete a caccia di un piatto tipico a base di pesce, ma non sapete quale prepare? Tranquilli, CityNow vi propone la ricetta del tonno alla piastra con cipolla in agrodolce.

Un piatto intenso dal sapore deciso che non può assolutamente mancare in tavola se il pasto è a base di pesce. La ricetta è tipica delle famiglie calabresi in quanto il tonno è da sempre alla base delle nostre pesche tradizionali, insieme al pesce spada e alle costardelle.

Un classico esempio sono Pizzo e Bivona, località ancora oggi rinomate per la pesca dei tonni che, nel mese di maggio e giugno, si avvicinano a migliaia alle coste calabresi, seguendo antichi percorsi.

LA RICETTA

Ingredienti:

1kg di tonno fresco

3 cipolle rosse di Tropea

1 bicchiere di aceto balsamico

1 cucchiaino di zucchero

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale q.b.

Leggi anche

Preparazione:

Procedere con la preparazione della cipolla. Pulire bene le cipolle e tagliarle e strisce non troppo sottili. Una volta tagliate versare le cipolle in una padella con un filo d’olio extra vergine d’oliva, lasciare insaporire e aggiungere successivamente un bicchiere di acqua, 1 cucchiaino di zucchero e l’aceto balsamico. Una volta che la cipolla ha assunto un bel colore sul viola spegnere la fiamma e lasciarla da parte.

Si passa ora alla preparazione del tonno tagliato a filetti. Il procedimento è semplice e veloce, basta infatti adagiare il pesce su di una piastra con un pizzico di sale e aspettare che il tonno prenda un colore rosato.

Una volta completata la cottura del tonno, adagiarlo su un piatto o vassoio e aggiungere la cipolla in agrodolce in cima, in modo che i due sapori si mescolino fra di loro per dare vita ad un piatto dal sapore unico.