Per la Lazio di Lotito un nuovo record e Gattuso vola in vetta. Olimpico semivuoto

Sette vittorie in otto partite, un primato solitario in classifica e una serie che continua ad allungarsi. La Lazio di Gennaro Gattuso non si ferma più. Superato anche il Parma (2-1), in una sfida che nascondeva diverse insidie e che i biancocelesti hanno saputo affrontare con la determinazione e la concretezza mostrate in questo straordinario avvio di stagione. Un successo che proietta la Lazio da sola in testa alla classifica di Serie A, almeno in attesa della risposta dell’Inter. Un rendimento che va oltre le aspettative e conferma la solidità di una squadra capace di imporsi con continuità e raggiungere un nuovo record: quello delle vittorie conquistate nelle prime otto giornate di campionato. Mai così nella sua storia.

Lazio prima in classifica, ma l’Olimpico resta semivuoto

C’è però un paradosso che accompagna questa cavalcata. Mentre la Lazio continua a vincere, gli spalti dell’Olimpico restano semivuoti. La contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito non si placa, neppure davanti a risultati che stanno riportando i biancocelesti ai vertici del campionato. Il presidente era presente allo stadio. Da una parte una tifoseria che continua a manifestare il proprio dissenso verso la proprietà, dall’altra una squadra che sul campo risponde con prestazioni e vittorie.

In mezzo c’è proprio Claudio Lotito, sempre al centro delle critiche, ma oggi protagonista, da presidente, di una delle migliori partenze nella storia del club. Gattuso intanto si gode il momento e continua a far parlare il campo. La Lazio vince, convince e guarda tutti dall’alto. Il rapporto tra società e tifoseria resta complicato, ma i numeri raccontano una realtà difficile da ignorare: sette successi in otto giornate e una squadra che, almeno per il momento, non sembra intenzionata a fermarsi.