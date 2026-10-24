Serie B: disastro Catanzaro, è caos totale. Ultimo posto in classifica, tonfo clamoroso in casa ed esonero di Gorgone
Momento di buio totale con la squadra sprofondata davanti ai propri tifosi
24 Ottobre 2026 - 19:59 | Redazione
Una vittoria, un pareggio e ben sei sconfitte. Quattro punti in otto giornate e ultimo posto in classifica. Sono i numeri impietosi di un Catanzaro precipitato in una crisi che sembra non conoscere fine. A rendere ancora più preoccupante il bilancio, il fatto che in cinque delle sei sconfitte i giallorossi si siano trovati anche in vantaggio, prima di subire la rimonta avversaria.
Il tracollo contro l’Ascoli e l’esonero di Gorgone
La disfatta che ha fatto precipitare la situazione è arrivata questo pomeriggio al Ceravolo, dove l’Ascoli ha travolto i padroni di casa con un clamoroso 1-6. Un punteggio tennistico, maturato al termine di una gara che ha messo a nudo tutte le fragilità tecniche, tattiche e caratteriali della formazione calabrese. Eppure, anche questa volta, il Catanzaro era riuscito a portarsi avanti grazie alla rete di Koffi. Poi il crollo, con quattro gol subiti già nel primo tempo e altri due nella ripresa. Una resa pesantissima, davanti ai propri tifosi, che ha sancito la fine dell’esperienza di Giorgio Gorgone sulla panchina giallorossa.
L’esonero è stato annunciato nell’immediato dopogara dal direttore sportivo Ciro Polito, che si è presentato davanti alla stampa assumendosi le responsabilità di un avvio di stagione ben lontano dalle aspettative. “Questa città merita rispetto e fino ad oggi non glielo abbiamo dato, ci prendiamo tutte le responsabilità“, ha dichiarato il dirigente, confermando l’allontanamento del tecnico e annunciando l’intenzione di individuare rapidamente il suo successore.
Una decisione inevitabile alla luce dei risultati, ma che difficilmente potrà bastare, da sola, a risolvere tutti i problemi. Il Catanzaro è chiamato adesso a ricostruire fiducia, identità e soprattutto una solidità che sembra essersi completamente smarrita. Il cambio in panchina rappresenta il primo tentativo di invertire la rotta, mentre una classifica sempre più preoccupante impone risposte immediate.
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