‘Bobbe Malle’ è sempre un cult: i Neri per Caso omaggiano Tony Marino a cappella

Chiunque sia cresciuto a Reggio Calabria conosce a memoria le perle di saggezza e i riarrangiamenti di Tony Marino, icona indiscussa della cultura pop della città. Ma cosa succede quando un tormentone di strada incontra la maestria delle voci a cappella più famose d’Italia?

In un video sui social, i Neri per Caso si sono esibiti in una versione del tutto inedita e irresistibile di «Buffalo Soldier» di Bob Marley. Solo che al posto del testo originale della leggenda reggae, i sei cantanti salernitani hanno intonato proprio la celebre “traduzione” firmata da Tony Marino!

Il precedente di Tony Pitony

Non è certo la prima volta che l’irresistibile lirismo di Tony Marino conquista gli artisti e infiamma il web. Già in passato, infatti, ci aveva deliziato un altro celebre cantante, Tony Pitony con il suo spassoso omaggio, dimostrando come il “poeta” della città continui a ispirare ancora tante persone.