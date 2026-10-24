City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

‘Bobbe Malle’ è sempre un cult: i Neri per Caso omaggiano Tony Marino a cappella

La genialità di Tony Marino incontra l'armonia a cappella dei i Neri per Caso

24 Ottobre 2026 - 17:44 | di Redazione

I Neri per caso in abito nero e cravatta azzurra in una sala, alcuni seduti e altri in piedi, durante l'esibizione a cappella

Chiunque sia cresciuto a Reggio Calabria conosce a memoria le perle di saggezza e i riarrangiamenti di Tony Marino, icona indiscussa della cultura pop della città. Ma cosa succede quando un tormentone di strada incontra la maestria delle voci a cappella più famose d’Italia?

In un video sui social, i Neri per Caso si sono esibiti in una versione del tutto inedita e irresistibile di «Buffalo Soldier» di Bob Marley. Solo che al posto del testo originale della leggenda reggae, i sei cantanti salernitani hanno intonato proprio la celebre “traduzione” firmata da Tony Marino!

Il precedente di Tony Pitony

Non è certo la prima volta che l’irresistibile lirismo di Tony Marino conquista gli artisti e infiamma il web. Già in passato, infatti, ci aveva deliziato un altro celebre cantante, Tony Pitony con il suo spassoso omaggio, dimostrando come il “poeta” della città continui a ispirare ancora tante persone.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Musica
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?